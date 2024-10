“La millora de les condicions salarials en el seu conjunt és un dels elements principals a l’hora de fidelitzar talent”

En el programa de DiesInnoBA sobre fidelització del talent, diverses cooperatives es van trobar per compartir experiències que consideraven que els estaven funcionant. Entre elles, es trobava Tandem Go, un projecte de Tandem Social. Marta Dalmau, en representació del projecte, va compartir en una taula rodona una proposta clara i concreta: la retribució flexible. És a dir, augmentar una part del salari a les persones treballadores però amb espècies: amb necessitats que tingui cadascuna d’elles, i sense suposar despeses afegides a la cooperativa. En aquesta entrevista, hem volgut conèixer com ho plantegen.

Com va començar Tandem Go?

Tandem Go neix per aportar una eina a les organitzacions de l’economia social i Tercer Sector que contribueixi a la millora de l’ocupació: la retribució flexible. És un projecte impulsat per Tandem Social, una cooperativa amb més de 13 anys de trajectòria en consultoria estratègica per l’economia social i el Tercer Sector. La idea va sorgir arrel de dues necessitats que ens vam trobar ara farà uns quatre anys.

La primera, la necessitat d’aportar solucions que contribueixin als reptes en termes d’ocupació que existeixen a l’economia Social i Tercer Sector. Des de Tandem Social, treballem dia a dia amb moltes organitzacions i constatem que hi ha un repte que és transversal en totes elles: l’atracció i fidelització de talent. Els salaris són de mitjana un 19% inferiors que a l’economia convencional i l’atracció de talent, 23 punts inferior. Tot i ser pioneres en la cura dels equips, probablement falten solucions que ajudin a incrementar el poder adquisitiu de les persones que hi treballem.

“Els salaris són de mitjana un 19% inferiors que a l’economia convencional i l’atracció de talent, 23 punts inferior”

En paral·lel, fa uns quatre anys, Tandem Social es trobava en un moment de creixement i estàvem ampliant l’equip. En aquell moment, comencem a estudiar quines millores en les condicions salarials podíem implementar per a impulsar la fidelització i atracció de talent. En aquest exercici, ens plantegem implementar la retribució flexible, ja que coneixíem l’eina i sabíem que presentava avantatges tant per les organitzacions com pels equips. Comencem a buscar proveïdores de retribució flexible i ens adonem que no hi havia cap opció des de la mateixa economia social i que totes eren grans empreses allunyades de la nostra realitat i operativa.

En paral·lel, identifiquem també que gairebé cap organització de l’economia social i el Tercer Sector implementava aquesta eina. Per tant, hi havia la necessitat de millorar les condicions salarials, però no arribaven certes solucions (com la retribució flexible) que permeten fer-ho de manera senzilla. És aquí quan decidim impulsar Tandem Go.

Com coneixeu la retribució flexible?

Ho coneixíem perquè moltes de nosaltres hem treballat prèviament en consultores i empreses de l’economia convencional, i allà és una pràctica que està molt implementada. Gairebé es dona per fet que formarà part de les condicions salarials, i que les persones treballadores podran, per exemple, pagar l'escola bressol o formar-se a través d'un pla de retribució flexible.

Des de Tandem Go han desenvolupat una aplicació mòbil. Foto: Tandem Social

I, per tant, us trobeu que en el món de l'economia social i solidària no s’implementa.

Exacte, identifiquem que és una eina que no ha arribat a la major part de l’economia social i Tercer Sector. En alguna cooperativa gran i organitzacions de cooperació internacional s’oferia, però eren casos molt puntuals. A Tandem Social, per exemple, tampoc la teníem implementada.

Es va ajuntar la manca d’oferta, la poca implementació al sector i la mateixa necessitat interna de posar-la en marxa. I és aquí quan diem: “som-hi, fem la primera plataforma de retribució flexible feta des del cooperativisme i dissenyada específicament per a l’economia social i Tercer Sector”. Naixem com un projecte de base tecnològica, que permeti aportar aquest benefici a les organitzacions d’economia social de Catalunya i la resta d’Espanya.

Per què creieu que l'economia social i solidària no havia integrat la retribució flexible?

Creiem que hi ha diversos motius. El primer és perquè no existia una opció creada específicament per a l’economia social, dissenyada i adaptada a la nostra idiosincràsia, que donés resposta a les nostres necessitats.

Per altra banda, les empreses proveïdores d’aquest servei no havien arribat a les nostres organitzacions. A l’economia social predomina la petita i mitjana empresa i, per tant, no érem part del públic objectiu.

Així doncs, des de Tandem Go creem la plataforma de retribució flexible, pensada per enfortir l’economia social i Tercer Sector. Procurem que els nostres valors estiguin presents en tot el que fem: com ens comuniquem amb les persones, l’acompanyament que fem a les organitzacions i gestories, visibilitzem els serveis de proveïdores de l’economia social, oferim un producte de qualitat...

On percebeu aquesta necessitat per part de les persones treballadores?

Hi ha una necessitat evident: incrementar el seu poder adquisitiu. La percebem estant en contacte i treballant conjuntament amb organitzacions de l’economia social. Si hi ha reptes en l’atracció i fidelització de talent, un dels motius és que els salaris són inferiors, com deia abans.

La retribució flexible és una eina que permet estalviar amb despeses del dia a dia: àpats fora de casa, transport públic, formacions, escola bressol, assegurança de salut... Totes, en un grau o un altre, tenim alguna d’aquestes despeses. Per tant, és una oportunitat per millorar les condicions salarials a través d’una proposta senzilla d’implementar.

Per posar un exemple, una persona que paga l’escola bressol a través de la retribució flexible, estalvia de mitjana tres mensualitats a l’any. L’eina proporciona un estalvi tangible i directe.

"El que ens trobàvem era que mancaven iniciatives que apel·lessin un dels problemes que creiem que estan en l'arrel del repte, millorar el poder adquisitiu de les persones"

A la xerrada de DiesInnoBA dèieu que la realitat social ha canviat i que cal posar molt més la persona al centre. Detecteu que això passa també a l’economia social i solidària?

Sí. De fet, pel que fa a tenir en compte les persones, l'economia social sempre ha anat molt avançada. Es vetlla per la cura dels equips, per la conciliació, la flexibilitat, fa anys que implementem el teletreball... Partim d'un punt molt avançat i no concebem el treball d’una altra manera: les persones són sempre el més important. Però el que ens trobàvem era que mancaven iniciatives que apel·lessin un dels problemes que creiem que estan en l'arrel del repte, millorar el poder adquisitiu de les persones.

Llavors, per nosaltres la iniciativa era una de les poques que toca diners i que toca poder adquisitiu de les persones treballadores. Per tant, d'aquí també el fet d'implementar-ho. De poder fer que la persona treballadora estigui guanyant gairebé com una paga extra i que per l'empresa no tingui despesa salarial. És un guany tant per l'organització com per la persona treballadora, que és innegable que és profitós per a tothom.

“Ens trobem en un context en què les persones sol·liciten condicions i beneficis pensats per a elles i que afegeixin valor, més enllà del salari”

Amb la clientela que heu anat treballant, heu notat que han millorat la seva retenció del talent i que no hi ha tanta fuga?

La millora de les condicions salarials en el seu conjunt és un dels elements principals a l’hora de fidelitzar talent. Per tant, la retribució flexible sumada a la resta de beneficis que ofereixin les organitzacions, segur que hi contribueix. Sabem també que les persones usuàries valoren molt positivament el servei i l’estalvi que els hi genera. A Tandem Social mateix ens passa sovint que persones que fan el procés de selecció pregunten si disposaran d’aquest tipus de beneficis. Per tant, ens trobem en un context en què les persones sol·liciten condicions i beneficis pensats per a elles i que afegeixin valor, més enllà del salari.

Quines passes ha de seguir una cooperativa que vulgui promoure la retribució flexible?

El pla es posa en marxa de manera senzilla. La plataforma és digital i automàtica, reduint al màxim la càrrega administrativa que genera a les organitzacions. Ens encarreguem de totes les gestions i acompanyem a l’Àrea de Persones i gestories a implementar el pla. També despleguem un pla de comunicació per a fer-ne difusió i garantir el seu èxit.

Pel que fa al cost, és reduït en comparació al guany que genera a les persones treballadores. De fet, el retorn de la inversió és de x7. Això vol dir que per cada € que l’organització destina a Tandem Go, les persones de l’equip en guanyen 7€.

Com impacta aquesta mesura en la retribució de les persones treballadores?

Les persones que facin ús de la retribució flexible cobraran una part del salari en líquid i l’altra en els mateixos serveis del pla. Tot l’import que destinin a aquests serveis, estarà exempt de tributar IRPF. De mitjana, les persones estalvien un 30% d’aquestes despeses. Posant exemples, una persona que pagui les seves despeses de restaurant i transport públic, podrà estalviar uns 800 € anuals; una persona que pagui l’assegurança de salut per la seva unitat familiar, uns 550 € anuals i en el cas de l’escola bressol, estalviaria l’equivalent a 3 mensualitats.

A banda, les persones treballadores que se sumin al pla, formaran part de la comunitat més gran de persones treballadores de l’economia social. Tot just ens trobem ampliant els beneficis que oferirem a la comunitat.

Els últims dos anys, hem incrementat més de 200.000 € el poder adquisitiu de les usuàries de Tandem Go en conjunt. Un impacte que reafirma que estem contribuint en el nostre propòsit: millorar l’ocupació de l’economia social i Tercer Sector.