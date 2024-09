“Volem que tota veïna pugui tenir accés i eines per poder produir cultura en primera persona”

Víctor Jiménez Sánchez és enginyer de projectes culturals i investigador en cultura digital comunitària. També és activista cultural i participa en diferents espais i moviments socials com la XES (Xarxa d'economia solidària) o la comissió d’activitats culturals de la FESC (Fira d'Economia Solidària de Catalunya). L’any 2017, va cofundar Bit Lab, una entitat sense ànim de lucre que desenvolupa projectes culturals al territori amb la finalitat de democratitzar l’accés a la cultura a través de projectes comunitaris.

Com explicaries BitLab a algú que no us coneix?

Som una cooperativa cultural on dissenyem projectes per la transformació social. Apostem per tenir eines en el món cultural que responguin i que es relacionin millor amb els valors de l’economia social i solidària, del suport mutu i del cooperativisme.

Per a nosaltres és important aportar a través de projectes que transitin cap a un internet social i solidari que tingui unes coordenades no capitalistes, antiracistes, feministes, en col·lectiu, horitzontals i que representin els valors del cooperativisme.



Quin tipus de projectes desenvolupeu?

Els projectes que portem a terme il·lustren de manera clara el propòsit de la cooperativa. Una d’aquestes iniciatives és Plataforma, un espai de suport mutu que vam activar durant la pandèmia de la covid-19 per poder acomplir les activitats que s'estaven anul·lant presencialment a través d’eines tecnoètiques. La intenció era no dependre de grans plataformes extractivistes com Instagram, Facebook, YouTube, Google, TikTok on perdem el control de què es fa amb les nostres dades.



Per tant, el que vam fer és comprar de forma conjunta un servidor, el vam instal·lar a un Noda (un centre de processos de dades) a un CPD de l’Hospitalet gestionat per Giffinet, una xarxa d’internet lliure. Les persones que gestionen l’internet del nostre servidor són companyes del món del cooperativisme i de sobirania tecnològica. A més, si tenim un problema agafem el telèfon i truquem a en Pedro i ens ho arregla.

Vols dir que és un entorn proper?

Sí, és com Som Connexió. Quan tinc un problema, truco i parlo amb una persona. Així doncs, per BitLab humanitzar els processos tecnològics és bàsic.

Explica'ns més projectes...

Un altre projecte que m’agradaria destacar perquè il·lustra la missió de BitLab és Mapa Sonor. Una iniciativa que hem codissenyat amb la ciutadania amb la finalitat de reflexionar al voltant de la relació de les persones amb l’espai públic a través del so.



Seguim una metodologia de ciència ciutadana que consisteix a identificar punts de la ciutat, gravar la sonoritat, documentar les fonts i nivells psicoacústics per saber com responem les persones a l’espai públic. És a dir, quines emocions associem a aquelles fonts sonores d’aquell espai públic i construïm conjuntament un mapa sonor. Tot el procés el fem amb tecnologies de codi obert. Utilitzem Audicity, Freesound i gravadores pròpies.



Per exemple, vam fer aquest experiment a la Meridiana amb 50 persones i totes vam documentar sons de cotxes, concloent que aquella sonoritat en aquell paisatge era molest. Per tant, demanem a l’administració que des d’un punt de vista d’urbanisme participatiu pacifiqui aquesta zona determinada.



Per què són importants aquests programes?

Perquè volem democratitzar la cultura, és a dir, que tota veïna pugui tenir accés i eines per poder produir cultura en primera persona.



Què suposa democratitzar la cultura?

Aquest concepte s’explica molt bé amb el nostre projecte ‘Arxius Oberts’. Fa més de cinc anys que treballem perquè tot arxiu públic de la ciutat es pugui consultar de manera accessible, i reutilitzar de manera lliure perquè són béns comuns digitals. Per exemple, si vull veure les fotos del fotoperiodista Pérez de Rozas, que estan a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, tenir una interfície per accedir senzillament.

Però el veïnat primer ha de conèixer l’existència d’aquests arxius i continguts multimèdia. Per tant, volem treballar per activar espais on democratitzar les dades, on difondre i donar-ho a conèixer perquè hi hagi un retorn a la comunitat. Apostem pels arxius oberts perquè ens permeten explicar des d’altres mirades, aportar nous relats, noves narratives que no són hegemòniques per entendre la societat.



"La cultura és un bé comú i des d’un punt de vista de drets culturals hem de garantir l’accés a la cultura"





Quin impacte té en la societat?

La cultura és un bé comú i des d’un punt de vista de drets culturals hem de garantir l’accés a la cultura. Des d’aquesta perspectiva, no té sentit que ens costi dos milions d’euros sostenir el Liceu i que jo com a veí no pugui pagar després 100 euros per veure les òperes del Liceu.

En aquesta línia, tampoc és just que grans festivals de Barcelona que es produeixen, per exemple, al fòrum de la ciutat, siguin privats o tinguin un preu elevat, perquè estem socialitzant la inversió i utilitzen recursos públics i alhora privatitzen el benefici.



D’altra banda, des de BitLab aposteu pel món audiovisual i de contingut en català amb la plataforma La Guixeta. Quin valor diferenciat aporta?

Tres elements. La primera és que apostem per posar la creadora o la productora de continguts al centre i que hem dissenyat la plataforma pensant en una monetització ètica i des del suport mutu. La segona és que tota la plataforma és amb codi obert, és a dir, qualsevol persona que vulgui, pot veure què passa amb les dades que estem generant i té la capacitat d’auditar i veure què fan els algoritmes.

En l'àmbit informàtic, treballar amb codi obert també té avantatges, ja que qualsevol informàtic que vulgui pot proposar millores en l’algoritme i desenvolupar de forma solidària. Això és com la Viquipèdia, que es va construint col·lectivament. El tercer aspecte és que tot el contingut que pugem a la plataforma és de Creative Commons i permet que cada creador pugui escollir com llicencia el seu material i com el comparteix.

També vull destacar de la Guixeta que no volem reproduir vídeos amb determinades violències com a Tik Tok, sinó que ho volem centrar més en temàtiques socials.





"La tecnologia és una eina que ens permet assolir una fita o produir una acció, per tant, no és neutra"





Parlant de xarxes socials. Com entens la tecnologia?

És una eina que ens permet assolir una fita o produir una acció, per tant, la tecnologia no és neutra. Amb la tecnologia pots fomentar que es reprodueixin determinades lògiques, conseqüències, afectacions o conflictes amb la nostra visió d’entendre el món des de l’economia social i solidària.

A BitLab, som conscients d’això i tenim identificats els projectes en els quals ens contradiem perquè no tenim alternatives des del món del codi obert i utilitzem plataformes de Google.



De quina manera podem fomentar el codi obert?

Demanem que des de l’administració pública es transiti cap a entorns tecnològics de codi obert. No pot ser que amb diners i recursos públics paguem desenvolupament de Microsoft.

Com consideres que la tecnologia pot contribuir a l’economia social i solidària?

És important que en els processos comunitaris es creïn espais de transparència on les persones siguin conscients de l’impacte que té la tecnologia. En aquesta línia, entenem la relació de la tecnologia amb el món de l’ESS des del disseny participatiu i des d’un procés dirigit per la mateixa comunitat.

També, si realitzo un projecte i el documento tot de forma oberta i activem els espais d’intercooperació, això pot servir per compartir aprenentatges i obstacles amb la comunitat.

Quines consideres que són les dificultats tecnològiques que poden tenir les entitats de l’economia social i solidària?

Diverses. Està el tema de l’escletxa digital, l’alfabetització digital o la captació tecnològica. Des de BitLab, defensem els processos d’aprenentatge a través de la pràctica.

D’altra banda, també hem de ser conscients de les capacitats que tenim des de l’economia social i solidària. No tenim el múscul de les grans plataformes que fan col·laboracions amb universitats d’on extreuen coneixements.



"Hem de decréixer a escala digital"

Quins són els reptes d’aquesta transformació digital?

Hem de decréixer a escala digital. Fem diverses coses: projectes, webs, contenidors, però sovint no s’utilitza gaire.

Com veus el panorama de la digitalització en els pròxims cinc anys?



Esperançador, perquè estem activant projectes com la Plataforma, la Guixeta o Som Audiovisual, que és una cooperativa per aportar solucions responsables en l’àmbit audiovisual. Però també preocupat perquè els kits digitals de les empreses segueixen contractant a Microsoft i a Google, incloses les escoles.

Has esmentat uns quants cops aquestes grans plataformes. Què en penses d’elles?

A YouTube i Google cada any la Unió Europea els multa per incomplir les normatives. Google és una plataforma que utilitza la seva posició dominant en el mercat per vendre dades privades que extreu dels correus electrònics.

Als Estats Units, ja hi ha escoles que s’estan organitzant per denunciar la dependència que hi ha per culpa de l’algoritme de Facebook i Instagram. A Tik Tok, trobem discursos molt masclistes, racistes i d’extrema dreta sense cap control.