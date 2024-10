Fira de Barcelona acull empreses involucrades en el genocidi a Gaza

La Fira de Barcelona, al consorci de la qual hi estan presents l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, acollirà entre els dies 22 i 24 d’octubre l’Aviation Week, una fira del sector aeronàutic.

Aquest esdeveniment promociona, doncs, la indústria d’aviació. Convé recordar que els avions comercials generen més del 6% de les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle, essent responsables d’una part dels impactes climàtics severs. L’Aviation Week avala, així, la contribució a les emissions globals de CO2 per part d’aquest sector, encara que el context d’emergència climàtica requereix reduir-ne l’activitat. Per no parlar dels gasos perjudicials que genera per a la salut.

Una faceta molt més reprovable d’aquesta fira és, que entre els seus participants, hi haurà diverses empreses de defensa (fins i tot, tres d’israelianes) que, amb els seus productes o serveis, estan implicades en les operacions militars israelianes a Gaza. Per tant, aquesta fira avala, també, aquestes operacions militars.

Fem un breu repàs d’aquest tipus d’empreses. L’empresa estatal Israel Aerospace Industries (IAI) és un dels fabricants d’armes més importants d’Israel; de fet és el seu major fabricant aeroespacial. Fabrica drons, radars, avions de combat, míssils i sistemes antimíssils, satèl·lits, llançadores espacials, sistemes de navegació... El seu paper ha estat fonamental en els atacs d’Israel a Gaza. El seu director executiu, va afirmar el 22 de novembre passat que els seus drons Heron havien “exercit un paper fonamental en els atacs d'Israel contra Gaza”. A la seva pàgina web, Israel Aerospace presumeix de “la seva experiència i la seva tecnologia provades en combat”.

Les altres dues empreses israelianes són Qualtero, que té l’exèrcit israelià com a client i TAT Technologies. Aquesta és proveïdora de les forces aèries israelianes i té com a clients IAI, Elbit, Raphael i Lockheed Martin, totes elles involucrades en les operacions militars israelianes.

A la fira hi assistiran set empreses més subministradores d’armes i equips militars usats en els atacs israelians a Gaza, Cisjordània, Líban i Síria des d’octubre de 2023. Van ser explícitament citades per expertes de l’ONU el 20 de juny perquè aturessin les seves transferències d’armes a l’estat d’Israel o s’arriscaven a ser còmplices de “greus violacions dels drets humans internacionals i les lleis humanitàries internacionals”. Són majoritàriament estatunidenques i es troben entre les més grans del món del sector armamentista. Són les nord-americanes Lockheed Martin (primer lloc del rànquing), RTX (abans Raytheon, segon lloc), Boeing (3r lloc), L3 Harris Technologies (13è lloc), General Electric Company ( 31è lloc), Woodward Inc. i la britànica BAE Systems (6è lloc).

També hi seran setze empreses més que subministren components de l’avió de combat F35, que Israel està usant en els bombardejos a Gaza.

La participació de la indústria militar israeliana en fires o en projectes de R+D de la UE connecta el sector militar israelià amb la indústria europea i esdevé així una via d'entrada al mercat europeu. També representa una forma d’acceptació o de normalització de la política d’Israel respecte a Palestina. Suprimir-la seria una bona forma de suport al poble palestí.

La Cort Internacional de Justícia, al seu dictamen del mes de gener sobre el procés de Sud-àfrica contra Israel, respecte de la possibilitat que Israel estigui cometent crim de genocidi contra el poble palestí, va recordar a la comunitat internacional que “tenen l'obligació de prevenir el crim de genocidi”. L’incompliment d’això pot implicar ser còmplice de genocidi, segons la Convenció sobre el Genocidi. Unes ordres que són jurídicament vinculants per a l'estat espanyol i per a les seves diferents administracions públiques en les seves respectives competències.

Per tot això, més d’un centenar d’entitats de suport a Palestina, ecologistes, feministes i antimilitaristes, que integren la campanya NO AVIATION WEEK, demanem l’anul·lació de l’Aviation Week.