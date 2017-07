El sindicat Unió de Pagesos reitera que cal mantenir la inversió en bioseguretat a les granges

Després de la celebració de la taula sectorial agrària del porcí el passat 27 de juliol, el sindicat agrícola i ramader Unió de Pagesos insisteix a continuar invertint en la millora de la bioseguretat a les granges amb l’objectiu de mantenir l’estatus sanitari i seguir reduint l’ús d’antimicrobians. L'organització ha mostrat la seva preocupació per la situació sanitària a Europa i demana que les administracions públiques siguin molt curoses en el control d'accés d'animals provinents d'altres països.

La situació sanitària a Europa es troba en un moment —pel brot de pesta porcina africana als països bàltics, Polònia i la República Txeca; febre aftosa a Argèlia, Israel i Líban i, en menor mesura, a Turquia— en què és imperatiu extremar les mesures de precaució i vigilància. Així, cal que les administracions públiques siguin especialment rigoroses en el control de l’accés dels animals de procedència estrangera.



El sindicat també demana la rebaixa de la taxa de moviment d’animals fora de la comunitat autònoma. El cànon perjudica els ramaders que tenen les explotacions en àrees limítrofes amb les comunitats d’Aragó i València, alguns dels quals fan una despesa que pot arribar a superar els 25 € de diferència per 200 animals respecte del cost del trasllat de bestiar a Catalunya.



El darrer any, els productors han adequat les granges al Decret d’ordenació ramadera i, ja des del 2013, compleixen les mesures de benestar animal. Però el sindicat vol recordar als responsables de les explotacions ramaderes catalanes que és necessari complir amb tots els requisits d’ordenació ramadera marcats per decret i, sobretot, implantar una instal·lació correcta de les tanques perimetrals a les granges per reduir el risc de propagació de malalties.