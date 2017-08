Inclusió social i amb productes ecològics al mercat barceloní de Sant Martí

Fa poques setmanes es va inaugurar al Mercat Verd de Sant Martí la parada de productes ecològics i de proximitat Cal Romesco, gestionada per persones amb diversitat funcional. Aquesta iniciativa social ha estat impulsada pel Centre Especial de Treball La Calaixera, que forma part de l’Assoc. per a la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental (Arep). Després de tres anys elaborant el projecte, finalment s’ha fet realitat amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB).

La filosofia de Cal Romesco es basa en quatre pilars bàsics: la responsabilitat social, la sostenibilitat mediambiental, la salut i la compra responsable, prioritzant la venda de productes ecològics i de proximitat. Aquests són valors fonamentals dels mercats municipals de Barcelona, especialment recollits al programa ‘Mercats verds’.

Aquest és el segon punt de venda del projecte Cal Romesco (que també compta amb un servei de venta on line) i actualment dona feina a 10 persones amb problemes de salut mental.

Els Mercats de Barcelona participen tradicionalment en accions de Responsabilitat Social Corporativa, una de les línies d’actuació recollides al Pla Estratègic de Mercats 2015-2025.

El projecte Cal Romesco

Cal Romesco va néixer a l’any 2014 amb l’objectiu de donar a conèixer les capacitats de persones amb trastorn mental i obrir l’Associació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental (Arep) cap al barri de Sant Andreu a Barcelona. En el mes de Juny 2014 es va obrir la primera botiga física a la seu principal d’Arep i el 2015 es va iniciar el projecte de repartiment sostenible amb la compra del primer tricicle elèctric. Avui en dia es fa servir un vehicle elèctric, un tricicle elèctric i repartiment a peu per la ciutat de Barcelona mitjançant la compra a la plataforma on line.

Més informació