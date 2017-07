Cellers Torres denuncia que l'administració "dificulta" l'ús de plaques fotovoltaiques a les empreses per a autoconsum

Cellers Torres lamenten que el sistema normatiu actual "no afavoreix ni les inversions en renovables ni l'autoconsum energètic", referint-se a la diversitat d'interpretacions que hi ha respecte el Reia Decret 900/2015.

ACN Barcelona .- El president de Cellers Torres, Miguel Àngel Torres, ha denunciat públicament que l'administració està "dificultant" la instal•lació de plaques fotovoltaiques a les empreses per autoconsum. "Som part de la solució i les administracions haurien de facilitar el camí, en lloc de dificultar la implementació d'energies renovables en aquest país", ha etzibat Torres en una roda de premsa. El màxim responsable de l'empresa ha lamentat que el sistema normatiu actual "no afavoreix ni les inversions en renovables ni l'autoconsum energètic", referint-se a la diversitat d'interpretacions que hi ha respecte el Reia Decret 900/2015. Torres ha fet aquestes crítiques recordant que fa un any va invertir 465.000 euros al celler de Pacs del Penedès per instal•lar unes plaques fotovoltaiques que a dia d'avui encara no ha pogut posar en marxa.

Les plaques solars que va instal•lar Torres preveien assumir el 6% de l'energia que necessita el celler. L'agost de l'any passat, recorda la firma, va sol•licitar a Endesa els tràmits corresponents per connectar les plaques a la xarxa i a principis d'aquest 2017 va rebre els permisos per establir aquest enllaç.



Amb tot, les plaques no funcionen perquè, segons ha explicat Miguel Ángel Torres, l'estat espanyol exigia una inversió extra de 200.000 euros per proveir la instal•lació d'electricitat. El president de la companyia ha assegurat, també, que les condicions del govern central "suposaven una important pèrdua d'energia pels processos de conversió de baixa a alta tensió, per després tornar a transformar-la en baixa". "Tot plegat convertiria la instal•lació en inviable", conclou.