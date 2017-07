Vic introdueix tractaments biòlogics contra les plagues dels arbres urbans

La campanya que ha estat portada a terme pel personal de l’empresa municipal VicVerd, ha combatut principalment el pugó, el tigre del plàtan, l’aranya roja i la processionària del pi.

Els tractaments biològics consisteixen en l’ús d’organismes vius amb l’objectiu de disminuir la densitat de població o l’impacte de la plaga i, al mateix temps, reduir els efectes nocius que produeixen. Amb aquesta tècnica, innòcua per a la salut de la població i del medi natural, es millora la biodiversitat dels espais verds i la qualitat de vida de la ciutadania. Per tal d’assegurar que les plagues han quedat controlades s’efectuaran els controls durant els propers mesos.

En el cas del pugó, els seus efectes sobre els arbres són la deformació de les fulles, la transmissió de virus, la secreció de melassa o, fins i tot, l’aparició de fongs. Les actuacions per lluitar-hi han estat l’alliberament de 56.850 larves de dos tipus d’insectes molt efectius per controlar-lo: una abella parasitària i marietes de dos punts, el seu depredador.

També s’han fet tractaments contra l’aranya roja amb l’alliberament d’un insecte per al seu control i d'altra banda, s’han instal·lat collarins per capturar la larva quan baixa de la capçada dels arbres per actuar contra l’eruga processionària dels pins.

Tractaments amb endoteràpia

Les tècniques d’endoteràpia, com a novetat d’enguany, s’han portat a terme on els mètodes biològics no són efectius. Aquest mètode consisteix en injectar la substància fitosanitària directament a la base del troncs, perquè a partir d’aquí es distribueixi per tot el sistema vascular de la planta. Amb això s’aconsegueix evitar la dispersió del producte en l’ambient i una major eficàcia i durabilitat.

La combinació d’aquestes diferents tècniques, buscant la més òptima per cada cas, permet fer una lluita integrada de plagues evitant la intrusió en els cicles biològics dels arbres.

