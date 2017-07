La Zona Franca ja té un carril bici que el connecta amb el centre de Barcelona

Aquesta és una acció més del paquet d’actuacions previstes per a millorar la connexió amb els municipis metropolitans i que inclou trams d'enllaços amb Esplugues, L'Hospitalet, Santa Coloma de Gramanet o Sant Adrià.

El tram que ha començat a funcionar aquest dimarts és de 500 metres que permet als vianants i als ciclistes superar de manera segura les barreres viàries que suposen la Ronda Litoral i l’accés al Port de Barcelona, que fins ara eren infranquejables.

Les amplades del carril bici varien entre els 2,2 metres i els 2,4 metres i l'espai de la vorera oscil·la entre els 1,8 i 4,9 metres. Per tal de facilitar la circulació segura de persones amb discapacitat visual, el carril bici i la vorera es troben separats per un paviment guia i compta amb un sistema automàtic de detecció de bicicletes al paviment i un polsador per a vianants a l’encreuament regulat amb semàfors més proper al carrer A.



El polígon industrial de la Zona Franca es va desenvolupar durant la dècada dels 60 però amb la construcció de la Ronda Litoral, a partir dels 80, va quedar físicament separat de la part més cèntrica de la ciutat, essent molt difícil accedir a peu o en bicicleta fins aquest espai. Es tracta d’un dels polígons industrials més grans del sud d’Europa, amb més de 250 empreses. L’any 2005, el 67% dels treballadors del polígon es desplaçaven en cotxe per anar a la feina, el 16% en bus, i el 14% en transport privat facilitat per l’empresa.

En el marc de l’estratègia de la bici, l’Ajuntament continua desplegant actuacions per ampliar la xarxa de carrils i els itineraris ciclistes, amb la voluntat que la ciutat disposi d’una infraestructura coherent, connexa i completa que configuri un autèntic servei més per a la ciutat i, cobreixi tot el territori de manera homogènia. Des del principi de mandat la xifra de km de carrils bici a Barcelona ha augmentat en un 21% i el Govern municipal continua treballant per impulsar els 308 km que s’ha fixat com a objectiu.

Aquest 2017, el Govern municipal ha licitat un total de 62,5 km de carrils bici que inclouen 30 noves actuacions. Els nous carrils s’iniciaran aquest any i es preveu que els darrers finalitzin el primer trimestre del 2018.

El nou carril bici que s’inaugura se suma al paquet d’actuacions previstes que tenen com a objectiu millorar la connexió amb els municipis metropolitans i que inclouen també:

– Carril bici d’Esplugues

– Carril bici de l’avinguda Albert Bastardas i el carrer de Torre Melina, que milloraran l’enllaç amb l’Hospitalet del Llobregat

– Connexió amb Santa Coloma a través del carril de l’avinguda de Rio de Janeiro i el passeig de Santa Coloma.

– Carril bici del final de la Diagonal amb Eduard Maristany, que facilita l’enllaç amb Sant Adrià.

