La construcció de més de 2.000 habitatges socials a Barcelona, el projecte més important finançat fins ara a Catalunya per la CE

El finançament per construir 2.198 habitatges de lloguer social a Barcelona és, fins ara, el projecte més important finançat pel Pla Juncker a Catalunya. La directora d'operacions del BEI a Espanya i Portugal, Birthe Bruhn-Léon, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van signar divendres l'acord per fer possible aquest finançament a través del Fons Europeu d'Inversions Estratègiques. El préstec del BEI permetrà finançar fins al 50% del cost total d'un projecte que preveu desenvolupar 23 noves promocions d'habitatges a 8 districtes de Barcelona

Després de la reunió de la Junta Directiva del Banc Europeu d'Inversions (BEI) de la setmana passada, les dades actualitzades sobre el Pla d'Inversions per a Europa - Pla Juncker – preveuen una mobilització de més de 225.000 milions d'euros en inversions comptant amb les operacions aprovades fins ara. Això tot just dos anys després que la Comissió Europea llancés el Fons Europeu d'Inversions Estratègiques (EFSI, per les sigles en anglès).

2.198 habitatges de lloguer social a Barcelona

El finançament per construir 2.198 habitatges de lloguer social a Barcelona és, fins ara, el projecte més important finançat pel Pla Juncker a Catalunya. El préstec del BEI permetrà finançar fins al 50% del cost total d'un projecte que preveu desenvolupar 23 noves promocions d'habitatges a 8 districtes de Barcelona: l'Eixample, Nou Barris, Sant Andreu, Sants-Montjuïc, Sant Martí, Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi i Horta-Guinardó. Tots els immobles es destinaran a facilitar el lloguer a demandants d'habitatge públic amb ingressos mitjans o baixos i, dels nous habitatges, 585 es reservaran per a persones de més de 65 anys i amb recursos limitats. Els pisos per a gent gran estaran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda tant a l'interior com en els accessos.

A més, part dels edificis es construiran segons els nous estàndards d'eficiència energètica, cosa que permetrà reduir el cost del consum d'energia i les emissions contaminants. L'execució del projecte permetrà la creació de més de 2.000 llocs de treball durant la fase d'implementació, fins a l'any 2022.

Fomentar el lloguer social a preus reduïts a les ciutats europees és un dels objectius del banc de la UE, que ja ha facilitat finançament per a programes similars d'habitatge social en nuclis urbans de Navarra i Andalusia. Recentment el BEI ha donat suport a projectes destinats a ampliar o millorar el parc d'habitatges de lloguer social en altres ciutats com ara Amsterdam, Dublín o Lisboa.

El suport del Pla d'inversions per a Europa a l'acord ha estat crucial per poder traslladar les condicions favorables de finançament del BEI, tant pel que fa a terminis d'amortització com a tipus d'interès, als beneficiaris finals, que podran accedir a un nou habitatge pagant un lloguer a un preu més baix que el de mercat.

410 milions d'euros en crèdits per a grans projectes a Catalunya

El 3 de maig passat es va signar l'acord per al finançament d'un altre projecte destacat a Barcelona, l'ampliació de la zona logística (ZAL) del Port, que comptarà amb 75 milions d'un crèdit del BEI. També al port, el Pla Juncker ha finançat amb 105 milions els nous accessos ferroviaris i per carretera. Al Port de Tarragona, un altre projecte finançat pel pla d'Inversions amb 105 milions permetrà millorar els accessos per ferrocarril i carretera. I un altre dels grans projectes finançats a través del Fons Europeu d'Inversions Estratègiques a Catalunya és un projecte de recerca de Grífols finançat amb 100 milions d'euros. La multinacional catalana va ser una de les primeres empreses de la UE a rebre finançament a través del pla Juncker, destinat a un projecte de millora del tractament de la malaltia d'Alzheimer i de les malalties cardiovasculars.