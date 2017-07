45.000 infants reben ajuda alimentària de la Creu Roja durant les vacances escolars

Durant l'estiu, la Creu Roja reforça els projectes d'alimentació infantil que desenvolupa durant tot l'any. L'entitat ha repartit targetes de prepagament per a prop de 4.300 infants en situació de vulnerabilitat. Aquestes targetes, carregades amb fons de la Creu Roja, permeten a les seves famílies comprar aliments i productes frescos en comerços de proximitat.

Durant el període de vacances escolars, quan tanquen els centres educatius i els seus menjadors, la Creu Roja reforça els seus projectes d'alimentació infantil per garantir que els infants en situació vulnerable també tinguin les necessitats bàsiques cobertes durant aquesta època de l'any. Aquest estiu, 45.283 infants en situació vulnerable rebran ajuda alimentària de la Creu Roja a través de diversos projectes.

Durant aquesta època de l'any, es reforça la distribució de targetes de prepagament, carregades amb fons de la Creu Roja, perquè les famílies en situació vulnerable puguin comprar aliments i productes frescos en comerços de la seva localitat. Al llarg d'aquest estiu, se'n repartiran a 2.151 famílies, amb prop de 4.300 infants a càrrec, carregades amb un total de 352.908 euros, finançats tant amb fons propis de la Creu Roja com amb aportacions d'administracions públiques (ajuntaments, diputacions, Generalitat...), empreses, aportacions de la ciutadania, etc.

Moltes d'aquestes famílies ja han rebut ajuda de la Creu Roja durant el curs escolar, per garantir l'àpat del dinar de 400 infants i joves. L'entitat ha proporcionat beques de menjador a un centenar d'alumnes de primària en situació vulnerable que, per raons excepcionals, no compten amb ajuts públics suficients, a més de desenvolupar el projecte #Menjarsalinsti per garantir el dinar als estudiats de secundària (301 beneficiaris). Aquestes i moltes altres famílies rebran targetes de prepagament durant la campanya d'estiu.

Paral·lelament, Creu Roja Joventut ha posat en marxa casals i activitats d'estiu en 25 municipis i comarques de Catalunya, on també garanteix l'esmorzar, el dinar o el berenar, segons el cas. D'aquesta manera, CRJ també vol posar a l'abast dels infants de les llars amb més dificultats activitats educatives, de lleure i oci durant les vacances.

Aquests dos projecte se sumen als tradicionals lots d'aliments que la Creu Roja reparteix al llarg de tot l'any. Aquest mes de juliol, la Creu Roja ha iniciat la primera fase del Pla d'ajuda Alimentària de la UE de 2017 (durant el primer semestre de 2017 s'ha acabat d'executar la tercera fase del pla corresponent a la convocatòria de 2016). Al llarg d'aquest mes, es repartiran més de 1.614 tones d'aliments entre 114.341 persones, de les quals 39.089 (34%) són nens i nenes. A aquest pla, s'hi afegeix la distribució de kits de suport social amb productes bàsics (d'alimentació, d'higiene personal o de la llar, de cura dels nadons, bolquers, etc.), que aquest mes de juliol arribaran a 22.408 persones. Els kits específics d'alimentació arribaran a 3.188 persones, de les quals 1.892 (59%) són infants.

Els ajuts alimentaris infantils de la Creu Roja s'adrecen prioritàriament a les famílies en pobresa cronificada - que porten en aquesta situació 3 o més anys- i severa amb ingressos inferiors a 1.193,3 € al mes (en llars de 4 membres).

En aquests col·lectius, se centra actualment l'Aliança Humanitària per a l'Alimentació Infantil de la Creu Roja, campanya que pretén cercar el suport de la ciutadania, les empreses, les administracions... per aconseguir més recursos amb aquesta finalitat. L'Observatori de la Creu Roja ha detectat que un 40% de les famílies ateses per l'entitat en projectes de lluita contra la pobresa pateixen pobresa cronificada i un 80%, pobresa severa (2017).