La campanya 'La justícia ens reMATa' aconsegueix 19.000 euros en tres dies

La campanya 'La justícia ens reMATa' ha assolit en només 3 dies 19.000 euros que serviran per pagar les costes dels judicis, traslladar el debat a la Comissió Europea i a treballar per una justícia més justa, segons explica l'entitat Iaeden i plataforma No a la MAT, en una nota d'agraiment a totes les persones i entitats que s'han mobilitzat.

Fa tot just una setmana ens assabentavem que el Tribunal Suprem de Madrid castigava a IAEDEN-Salvem l’Empordà – en 4 sentències – per haver impugnat la MAT i els condemna a pagar les costes judicials de les parts oposades: l’estat espanyol i Red Eléctrica Española. L'entitat, en roda de premsa, assegurava que, econòmicament, aquesta injustícia li era una condemna de mort.

A més de perdre la demanda, els tribunals els condemnen a assumir les despeses del judici que ascendeixen a més de 17.000 euros que hauran de pagar als advocats de l'estat i a Red Eléctrica Española. Per això es va iniciar la campanya 'La justícia ens reMATa'

L'entitat exposava en la roda de premsa que aquestes condemnes eren un castig polític i exemplar que expressen una clara voluntat de reprimir els moviments ciutadans en defensa del territori. "No n’han tingut prou en desestimar els recursos sinó que a més ens volen imposar un càstig exemplificant que representa la liquidació de la nostra entitat" lamentaven. A més, recordava que és la primera vegada en més de 30 anys d’història que la IAEDEN-Salvem l’Empordà rep una condemna d’aquest tipus. Ara, malgrat que continuen considerant una injustícia la sentència, tenen un suport econòmic i social que els ajudarà a traslladar el debat a la Comissió Europea a més de subministrar-los el capital necessari per afrontar la condemna.