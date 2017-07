Les pujades unilaterals de les tarifes poden ser sancionades

La resolució també obliga a donar publicitat de la sanció per raons d'exemplaritat i per evitar futures conductes infractores. La pujada de tarifes que ha desencadenat el cas data del 2015.

L'empresa va llançar el 2012 una oferta denominada Movistar Fusió. En aquest paquet telefònic la publicitat oferia "preus finals i per sempre". No obstant això, a partir del 5 de maig del 2015 va decidir incrementar les factures en 5 euros de manera unilateral. La Unió de Consumidors d'Euskadi va presentar una denúncia contra aquesta pràctica comercial i l'Institut Basc de Consum va acordar obrir un expedient sancionador per determinar si la signatura havia vulnerat la normativa que protegeix les persones consumidores i usuàries.

La resolució de l'expedient determina que existeix una infracció de la Llei 6/2003, de 22 de desembre, de l'Estatut de les Persones Consumidores i Usuàries per incomplir el "deure de veracitat informativa o publicitària" en la venda del producte, en atribuir qualitats o característiques diferents -en aquest cas, per publicitar uns preus "finals i per sempre" que no han resultat reals- i per fer una publicitat que "de qualsevol manera indueixi o pugui induir a error", ja que va generar en les persones consumidores la falsa impressió que aquesta tarifa no variaria mai.



La infracció ha estat qualificada de greu, a causa de l'elevat nombre de persones afectades al País Basc, gairebé 130.000 persones usuàries van contractar el paquet de Telefònica a Euskadi.



La resolució sancionadora també estableix l'obligació de donar-ne publicitat, una vegada ferma. La mesura va ser acordada per "raons d'exemplaritat" i per "evitar futures conductes infractores".

Font: L'Aparador