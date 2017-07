La Diputació de Barcelona ofereix assessorament gratuït en reclamacions per clàusules abusives

La Diputació i el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona presenten un conveni per a l’atenció personalitzada dels consumidors. L’acord s’estendrà a la resta de col·legis professionals de la demarcació i preveu el desplaçament d’advocats a les dependències municipals.

El conveni de col·laboració entre les dues institucions vol donar resposta a les consultes dels consumidors en relació a les clàusules abusives en préstecs i crèdits hipotecaris.

La iniciativa preveu el desplaçament d’un advocat a les dependències dels Serveis Públics de Consum de les comarques de Barcelona que, atendrà de manera individualitzada les consultes dels consumidors. A més, també rebran atenció en cas que optin per la justícia gratuïta si decideix acudir a la via judicial.



Servei a tota la demarcació



Aquest primer conveni cobrirà 22 Serveis Públics de Consum a 6 comarques (Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf i Maresme): una àrea amb prop d’un milió i mig de persones. Les visites es podran concertar fins al mes de desembre, a excepció del mes d’agost, i es faran , per tant, durant prop de 90 dies hàbils fins a final d’any.



L’objectiu de Diputació de Barcelona és estendre aquest servei d’assessorament personalitzat sobre clàusules abusives als 311 municipis de la demarcació. Així, la corporació contempla la firma de convenis amb la resta de Col·legis d’Advocats, com són el de Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa i Vic.



Justament per atendre aquestes consultes, aquest any ha augmentat fins als 2 milions d’euros el pressupost destinat als Serveis Públics de Consum. En els 224 municipis que no disposen de Servei Públic de Consum propi, els ciutadans també reben atenció directa a través de les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor (UMIC). Des de començament d’any, a més, la Diputació de Barcelona ofereix consells i informació sobre els protocols de les entitats bancàries, adreces de contacte, l’agenda d’accions formatives i un formulari de reclamació a través de la seva pàgina web (www.diba.cat).

