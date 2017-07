Urbanisme aprova la planta de la Galera que convertirà en gas comercialitzable purins i residus orgànics

El projecte, que va ser presentat ja fa uns cinc anys, compta ara amb totes les autoritzacions ambientals i urbanístiques dels diferents departaments de la Generalitat per poder-lo tirar endavant. La intenció és que la planta doni sortida als purins dels ramaders de la zona a les restes orgàniques de la indústria de l'oli.

La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (CUTE) ha aprovat definitivament el projecte per construir a la Galera (Montsià) una planta que tractarà purins i residus orgànics per convertir-los en gas comercialitzable i generar electricitat. Impulsada per l'empresa Biometagás La Galera, SL, que preveu una inversió d'uns 4 milions d'euros, la planta tindrà com a objectiu donar sortida i valoritzar no només els purins dels ramaders de la zona i els residus orgànics urbans sinó també altres residus com la sansa que produeix la cooperativa oleícola local. La idea és que pugui començar a funcionar durant aquest pròxim 2017. Segons ha remarcat el director general d'Urbanisme, Agustí Serra, la instal·lació, que s'ubica en sòl rústic no urbanitzable, és plenament compatible amb el planejament.

La planta de tractament de purins amb cogeneració de biogàs de 500 KWe permetrà convertir excrements i residus orgànics en un gas de preu "econòmic" i "competitiu", així com produir energia elèctrica.. Aquests són els objectius d'una instal·lació que ocuparà 5.796 metres quadrats i disposarà de dipòsits de recepció, acumulació, dos biodigestors de 3.100 metres cúbics cadascun i sala de controli estació transformadora per connectar-se a la xarxa, entre d'altres equipaments. Un cop la CUTE ha certificat que aquest projecte és compatible amb les normes subsidiàries municipals de la Galera, el consistori podrà ja donar llicència d'obres i ambiental perquè es pugui començar a construir de forma efectiva, ha precisat Serra.



En aquest sentit, l'alcalde de la Galera, Ramon Muñoz, s'ha felicitat per aquesta aprovació, l'últim tràmit pendent després d'aconseguir els permisos d'Agricultura, l'Agència Catalana de l'Aigua o medi Ambient. Considera que es tracta d'una instal·lació "molt important" en una zona "vulnerable" als nitrats dels purins que generen les granges de porcs. De fet, entre deu i dotze ramaders s'han incorporat al projecte com a accionistes per poder donar una sortida al maldecap que suposa la gestió dels excrements de les seves explotacions. "Descongestionaran les granges i en trauran rendiment", sosté.



Totes aquestes aportacions de residus i subproductes permetran generar un gas que, d'acord amb Muñoz, podrà transportar-se com a liquat i serà comercialment equiparable al gas natural amb "preus molt competitius". Fins al punt que no descarta, en el futur, que la planta pugui acabar permetent subministrar els domicilis de la Galera o de pobles veïns. Addicionalment, l'activitat podria generar entre tres i quatre llocs de treball al municipi. Tot i que, segons precisa l'alcalde, la idea inicial es limita a la producció d'aquest gas, no es descarta en el futur que les instal·lacions puguin acabar generant també energia elèctrica a través d'aquest combustible.



Font: ACN Tortosa