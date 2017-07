La justicia condemna els ecologistes a pagar les costes del contenciós promogut per NO a la MAT

Condemnen la Institució Alt Empordanesa per a l’Estudi i Defensa de la Natura (IADEN) a pagar les despeses dels judicis que van promoure en nom de la plataforma No a la MAT. A més de perdre la demanda, ara els tribunals els condemnen a assumir les despeses del judici que ascendeixen a més de 17.000 euros que hauran de pagar als advocats de l'estat i a Red Eléctrica Española. L'IAEDEN fa una crida a la població amb la campanya 'La justícia ens reMATa'

El Tribunal Suprem de Madrid castiga a IAEDEN-Salvem l’Empordà – en 4 sentències – per haver impugnat la MAT i els condemna a pagar les costes judicials de les parts oposades: l’estat espanyol i Red Eléctrica Española. Econòmicament, aquesta injustícia condemna a mort l'entitat.

El moviment contra la línia de molt alta tensió, coneguda com a MAT, va comptar amb una àmplia representació de la societat civil -administracions i institucions locals incloses- i es va escenificar en manifestacions multitudinàries a Girona, la Jonquera, Perpinyà, Barcelona, París i Brussel·les a partir de l’any 2005. Paral·lelament a la mobilització ciutadana, la plataforma No a la MAT, un paraigües que agrupava moltes entitats i associacions, va decidir denunciar el projecte també per la via judicial i va ser la IAEDEN–Salvem l’Empordà qui, en un acte de solidaritat, va sota-signar els recursos que es van interposar.

L'entitat considera aquestes condemnes un castic polític i exemplar que expressen una clara voluntat de reprimir els moviments ciutadans en defensa del territori. No n’han tingut prou en desestimar els recursos sinó que a més ens volen imposar un castic exemplificant que representa la liquidació de la nostra entitat. Que a ningú se li acudeixi posar obstacles als interessos energètics de l’estat i, de retruc, de les grans empreses transnacionals! És la primera vegada en més de 30 anys d’història que la IAEDEN-Salvem l’Empordà rep una condemna d’aquest tipus. Per valorar adequadament aquest abús, cal valorar que, independentment de que tinguin o no raó, les seves accions sempre estan motivades per la defensa del territori i defensen que si arriben a presentar un recurs judicial administratiu, és perquè no se’ls escolta en els processos de participació ciutadana que, per altra banda, tampoc existeixen. IAEDEN denuncia també que les condemnes a costes contradiuen directament la normativa europea (el Conveni d’Aarhus) que estableix la gratuïtat de l’accés a la justícia per la defensa del medi ambient.

L'entitat destaca que en els procediments judicials que l’entitat ha guanyat davant dels tribunals en els 37 anys de la seva història, mai s’han condemnat a les parts oposades a pagar les nostres costes!

En la roda de premsa celebrada a principis de setmana, l'entitat avançava que en les properes setmanes haurà de fer front al pagament de les condemnes que en aquests moments sumen 17.600€ i que representen el final econòmic de l'entitat. Per això s'inicia aquesta campanya de recaptació, La justícia ens reMATa, amb l’esperança que la gent que va participar en algun acte, una manifestació o va firmar la recollida de signatures en contra la MAT, pugui i vulgui ajudar l'entitat a fer front a aquesta injustícia.