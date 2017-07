L'empresa gironina BDF crea una fórmula per millorar la textura d'aliments vegans i vegetarians

La solució és també aplicable a d'altres productes alimentaris com la carn, el peix, els làctics o la pasta.

L'empresa gironina BDF ha creat una fórmula que permet millorar la textura d'aliments vegetarians i vegans. Es tracta d'un enzim –la transglutaminasa- que, al aplicar-lo sobre el producte, permet disminuir la quantitat d'additius químics que fins ara s'hi afegien. A més, la solució és també apta en altres aliments com la carn, el peix, els làctics o la pasta. El gerent de BDF, Jordi Bosch, explica que aquesta tècnica aconsegueix també "millorar el procés de producció". La fórmula es comercialitzarà a través de distribuïdors internacionals que proveiran, al seu torn, les empreses productores del sector. En aquest sentit, es vendrà per tal que el productor final l'apliqui directament sobre l'aliment, i es podrà exportar ja sigui mitjançant transport marítim o aeri, ja que s'envia envasat al buit.

Per desenvolupar aquesta tecnologia, BDF ha comptat amb el suport d'ACCIÓ –l'agència per a la competitivitat de l'empresa- a través de la línia d'ajuts Cupons a la Innovació. Es preveu que l'empresa comenci a comercialitzar aquesta solució a finals d'any, coincidint amb la seva participació a la fira Food Ingredients que se celebrarà a Frankfurt a finals de novembre.



Els Cupons a la Innovació



L'objectiu dels Cupons a la Innovació d'ACCIÓ és garantir l'accés de les pimes catalanes a la innovació. Són ajuts d'un màxim de 6.000 euros, que cobreixen fins al 80% del cost del servei i que s'entreguen a través d'un cupó que les les empreses interessades han de bescanviar amb un proveïdor acreditat per ACCIÓ.

Font: ACN Girona