L’Associació de Micropobles i Som Energia col·laboren per fer arribar energia verda a 135 municipis catalans

L’AMC neix l’any 2008 amb l’objectiu de millorar la capacitat de gestió dels ajuntaments adscrits i la qualitat de vida dels seus habitants, amb una realitat molt diferent a la de municipis grans, que sovint es tradueix amb mancances de serveis bàsics. Mentre que la cooperativa d'energia verda va néixer el 2010 a partir d’un projecte de participació ciutadana amb la finalitat de canviar el model energètic actual. La cooperativa de consum d’energia verda, que opera sense ànim de lucre, vetlla per la producció i comercialització d’energia d’origen renovable, i rep el suport de més de 35.000 socis i sòcies. Paral·lelament, aquest moviment social es caracteritza per la transparència en la informació i pel tracte directe, retornant el rol actiu a la ciutadania i afavorint el creixement d’una economia més social i solidària.

Amb l’alta de l’ Associació de Micropobles de Catalunya (AMC) com a sòcia, els micropobles adherits a l’Associació poden contractar, sense necessitat de fer-se socis, els seus subministraments elèctrics amb la cooperativa Som Energia la qual garanteix l’origen 100% renovable de l’energia a través dels Certificats d’origen de l’energia (GDO’s).

Amb aquest acord, l’Associació es constitueix com a sòcia de la cooperativa d’energia verda i els 135 municipis catalans de menys de 500 habitants adherits fins al moment es podran emparar sota aquest contracte. Vilanova de Prades (La Conca de Barberà) ha estat el primer municipi de l’Associació a contractar el subministrament elèctric amb Som Energia.

×

: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació