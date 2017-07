Un banc dels Països Baixos deixa de donar crèdit a la indústria del tabac

El banc ABN Amro, un dels més importants dels Països Baixos, ha anunciat que deixa de donar préstec a la indústria del tabac com a contribució a la millora de la salut pública i lluita contra el tabaquisme

El tercer banc més important dels Països Baixos, ABN Amro, ha anunciat que s'ha proposat contribuir a la lluita contra el tabaquisme, segons recull The Guardian, i que ja no ampliarà el crèdit als seus clients de la indústria del tabac.



La decisió del Banc d'Amsterdam es va produir al mateix moment que anunciava la seva col·laboració amb la Fundació Nacional del Cor en Lluita contra el Tabaquisme, que recentment ha publicat un estudi en el que rebela que el consum de tabac provoca al voltant de 20.000 morts cada any a un país com Holanda, de 17 milions d'habitants.



En un comunicat el banc destacava que el moviment podria tenir un gran impacte, especialment amb el propòsit que d'altres bancs i fons d'inversió prenguin posició davant de la iniciativa.



