Volvo anuncia que a partir de 2019 només fabricarà cotxes elèctrics o híbrids

L'empresa sueca de fabricació de cotxes ha anunciat aquesta setmana que deixa de fabricar cotxes amb combustibles procedents dels fòssils a partir de 2019 i es converteix així en la primera gran marca de cotxes que pública aquesta determinació.

La marca d'automòbils fa així públic el seu compromís amb les tecnologies que actualment representen una petita part del mercat total dels vehicles, però cada cop són més considerades essencials per combatre el canvi climàtic i la contaminació urbana.



Encara que la majoria dels fabricants d'automòbils ofereixen híbrids i opcions de bateria, cap d'ells fins ara s'ha mostrat disposat a abandonar automòbils convencionals amb motor de gasolina o gasoil. Ben al contrari, els fabricants d'automòbils nord-americans, segons explica el N Y Times, han augmentat les vendes a causa dels preus del combustible relativament baixos.



Tanmateix, l'estratègia de Volvo pot ser significativa per indicar que canvis importants en el mercat de l'automòbils són a punt de consolidar-se. Tesla, que només compta amb un nombre limitat de cotxes elèctrics, va superar aquest any a Ford i General Motors pel que fa al valor del mercat, tot fabricar molts menys vehicles que aquests gegants del sector de l'automòbil.

