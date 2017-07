El Parlament demana al Govern que no impulsi les plantes de purins que utilitzin la combustió tèrmica de residus

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament ha aprovat aquest dimecres una proposta de resolució que insta el Govern a "no impulsar les plantes de tractament de purins que vulguin utilitzar la combustió tèrmica, inclosa la gasificació, de residus municipals, industrials o els seus derivats (CDR)", com seria el cas del projecte que promouen un grup de ramaders per tal de reobrir les instal·lacions de Tracjusa a Juneda (Garrigues),

ACN Barcelona .- La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament ha aprovat aquest dimecres una proposta de resolució que insta el Govern a "no impulsar les plantes de tractament de purins que vulguin utilitzar la combustió tèrmica, inclosa la gasificació, de residus municipals, industrials o els seus derivats (CDR)", com seria el cas del projecte que promouen un grup de ramaders per tal de reobrir les instal·lacions de Tracjusa a Juneda (Garrigues), tancades des del 2013. La proposta de resolució, presentada per la CUP i CSQP i que ha acabat incorporant una esmena de JxSí, recull, a més, que "cada sector productiu ha de gestionar els seus propis residus per convertir-los en recursos materials". El text s'ha acabat aprovant amb suport de tots els grups, exceptuant Ciutadans i el PP. La Plataforma aturem la incineradora a Juneda, que ha manifestat la seva satisfacció per l'aprovació de la resolució, confia ara que els promotors del projecte de la Nova Tracjusa acabin retirant el projecte.

La proposta de resolució aprovada finalment, després de la incorporació de l'esmena de JxSí, insta el Govern "no impulsar" les plantes de tractament de purins que vulguin utilitzar la combustió tèrmica, inclosa la gasificació, de residus municipals, industrials o els seus derivats (CDR). En el text presentat inicialment, però, la CUP i CSQP demanaven que el Parlament instés el Govern a "no autoritzar" aquest tipus d'instal·lacions.



En l'argumentari de la proposta de resolució, la CUP i CSQP han fet referència explícita al projecte que promouen un grup de ramaders al municipi de Juneda (Garrigues) per reobrir la planta de tractament de purins de Tracjusa, tancada des del 2013 arran de la retallada estatal a les renovables. El projecte preveu "la construcció d'una planta annexa d'incineració, a través d'un procés de gasificació de residus", segons el text presentat per ambdues formacions polítiques.



Segons la CSQP i la CUP, aquesta nova planta preveu utilitzar inicialment residus urbans de les comarques de les Garrigues i el Pla d'Urgell –unes 15.000 tones– més 35.000 tones provinents dels Ecoparcs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en forma de combustible derivat dels residus (CDR). El projecte preveu fins a una capacitat de 195.000 Tm, 100.000 Tm de purins i la resta de residus, segons ambdues formacions, que remarquen que "no hi ha cap altra planta de gasificació de residus ni a Catalunya ni a l'Estat espanyol i les plantes que hi ha en altres països han patit seriosos problemes d'emissions contaminants".



La plataforma contrària confia que els promotors de la Nova Tracjusa retirin el projecte



La Plataforma aturem la incineradora a Juneda considera la proposta de resolució aprovada aquest dimecres al Parlament "suposa l'entrebanc més gros del projecte de la Nova Tracjusa, que de facto impedeix que el Departament de Territori pugui aprovar el projecte". A partir d'ara, des de la plataforma confien que els promotors de la reobertura de les instal·lacions de Tracjusa "retirin el projecte -que preveu la crema de CDR- i apliquin qualsevol de les alternatives, que existeixen ambientalment possibles, que en l'actualitat s'estan aplicant arreu del món d'Europa, al municipi d'Alcarràs en més de 30 explotacions porcines i a Almenar des de fa anys".



El PDeCAT reitera el seu compromís amb la salut de les persones però recorda que la legislació permet l'ús de CDR com a combustible



Després de la votació, els diputats del PDeCAT han remarcat en un comunicat que la prioritat per a la formació, així com per al Govern "és, en tot moment, la protecció de la salut de les persones i del medi ambient i el compliment de la normativa vigent". Tot i això, el Partit Demòcrata recorda que en la legislació vigent, tant europea com catalana, "l'ús de combustibles derivats de residus (CDR) com a combustible està permès, i s'està aplicant, per exemple, en les cimenteres catalanes a partir de legalitzacions fetes en el període 2009-2010 pel Govern tripartit".



En aquest sentit, el PDeCAT "es compromet i exigeix el respecte escrupolós de la normativa vigent d'acord amb el màxim nivell d'exigència de la normativa en matèria de salut i de protecció del medi". Tanmateix, "aquesta normativa ha d'oferir seguretat jurídica per a les empreses que realitzen aquesta activitat complint tots els requisits establers a la legislació", segons assenyalen des de la formació.



El Partit Demòcrata remarca que el seu compromís, tal com es recull a l'esmena presentada per JxSí a la proposta de resolució, és el de "no impulsar les plantes de tractament de purins que vulguin utilitzar la combustió tèrmica, inclosa la gasificació, de residus municipals, industrials i els seus derivats (CDR). Cada sector productiu ha de gestionar els seus propis residus per a convertir-los en materials". Així mateix, la formació assenyala que "aquest compromís és compatible amb la defensa de les activitats existents que compleixen la normativa" i per això ha presentat aquesta esmena –que ha estat aprovada-, davant la proposta de resolució que havien presentat la CUP i CSQP.



Finalment, des del PDeCAT han tornat a demanar "un debat seriós i sense demagògia partidista", sobre la gestió dels purins, "que aconsegueixi solucions de caràcter estructural i definitiu després d'anys de debat".