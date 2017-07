Només un 10% dels 47.000 habitatges buits dels bancs s'han cedit a administracions i entitats per a ús social

ACN Barcelona .- Les entitats financeres disposen d'uns 47.000 habitatges buits a Catalunya, segons el registre de la Generalitat. D'aquests, n'han cedit de forma temporal prop d'un 10%, 4.260, a administracions públiques i entitats perquè siguin destinats a finalitats socials. Són dades recollides en l'informe 'Els habitatges buits dels bancs. Una oportunitat perduda per ampliar el parc d'habitatge social? ', de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social, presentat aquest dimarts. La coautora de l'estudi i presidenta de la Fundació Hàbitat3 , Carme Trilla, ha denunciat que "segueix havent-hi un parc buit extraordinari" i que les entitats financeres "continuen posant greus dificultats a cedir habitatge". L'informe també posa de manifest que nou de cada deu habitatges procedents del tempteig i retracte acaben en mans privades.

