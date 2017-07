El Síndic actua d'ofici davant el rebuig del Govern estatal a prohibir les prospeccions petrolíferes a la Mediterrània

L'executiu espanyol considera inconstitucional una proposició de llei del Parlament balear per declarar les aigües jurisdiccionals espanyoles lliures de prospeccions d'hidrocarburs

Hi ha pendent la resolució d'una sol·licitud per dur a terme prospeccions a la costa gironina

La sol·licitud que es duguin a terme prospeccions d'hidrocarburs a la costa de Girona, pendent de resolució, ha portat el Síndic a intervenir en un conflicte sorgit entre el Govern estatal i el de les Illes Balears amb relació a la prohibició d'aquest tipus d'exploracions marítimes.

Així, ha obert una actuació d'ofici centrada a indagar a fons els motius pels quals l'executiu estatal ha declarat inconstitucional la proposició de Llei aprovada pel Parlament balear a principis d'any de prohibir les prospeccions de petroli. La iniciativa pretenia blindar legalment les aigües jurisdiccionals espanyoles de la Mediterrània, però l'Estat ha considerat que es una norma extraterritorial i que li envaeix competències.

El Govern de l'Estat ha fet informes negatius a través del Ministeri de Foment i de la Direcció General de Política Energètica i Mines i ha al·legat incompatibilitats amb la Llei del sector d'hidrocarburs i una invasió de competències de l'Estat.

El Síndic, que vol aclarir quines són les motivacions del Govern espanyol per continuar permetent aquesta pràctica i desestimar la iniciativa del Parlament balear de portar el debat al Congrés de Diputats, ha demanat informació al Defensor del Poble, al Ministeri de Foment i a la Direcció General de Política Energètica i Mines. En tots els casos ha fet referència al tràmit obert per treballar en aigües catalanes.