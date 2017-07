El municipi ha estat distingit amb el segell IDA, que el converteix en el primer parc internacional amb el cel sense contaminació lumínica de l'Estat. La inauguració de l'espai aquest dissabte coincideix amb la concessió del segell IDA al municipi. Aquesta distinció, que atorga la International Dark Sky Association, el converteix en el primer parc internacional de cel fosc (sense contaminació lumínica) de l'Estat espanyol

ACN Albanyà .- Albanyà estrena un observatori astronòmic amb el telescopi més gran de les comarques gironines. L'equipament, ubicat al Càmping Bassegoda Park, compta amb unes instal·lacions d'última generació i té com a objectiu treballar per a la divulgació i la investigació científica. La inauguració de l'espai aquest dissabte coincideix amb la concessió del segell IDA al municipi. Aquesta distinció, que atorga la International Dark Sky Association, el converteix en el primer parc internacional de cel fosc (sense contaminació lumínica) de l'Estat espanyol. "El poble és com una illa de foscor i això fa que reuneixi totes les característiques per observar el cel des de la natura", assegura el president de l'observatori i astrofotògraf, Juan Carlos Casado. El projecte, en el qual s'han invertit uns 100.000 euros, continuarà amb una segona fase en la qual preveuen construir altres equipaments vinculats a l'observació astronòmica.

Només té 150 habitants però des de fa temps Albanyà és al mapa del món. El municipi està envoltat per gairebé 100 quilòmetres quadrats de boscos. Una situació excepcional que el protegeix de la contaminació lumínica de les ciutats i poblacions properes i el converteix en un dels punts de Catalunya i també de l'Europa occidental on es millor es pot veure el firmament.



El projecte compta amb unes instal·lacions totalment automatitzades i amb aparells d'última generació. De fet, el telescopi que han creat és el més gran i potent de la província i s'ha construït com un autèntic puzle amb peces de diversos països. "Hem intentat agafar el millor de cada cosa. L'òptica ha vingut dels Estats Units; la muntura és italiana i la càmera és txeca", explica Casado. L'"ull" amb el qual es podrà observar l'univers té 406 mil·límetres de diàmetre. "Si tenim en compte que l'ull humà de nit només es pot dilatar uns 7 mil·límetres ens podem imaginar la resolució que tenen els objectes que podem observar", explica Guerra. De fet, diu, "ja hem pogut observar galàxies que estan a més de quatre milions d'anys llum", remarca. "No cal agafar un avió per anar a Xile o a Austràlia a veure el cel, a pocs quilòmetres de Barcelona tenim un espai immillorable", assegura. De fet, creuen que el projecte atraurà turistes interessats en aquesta matèria i que se'n podrà beneficiar tota la comarca.



Divulgació i investigació científica



Les instal·lacions estan ubicades a les instal·lacions del càmping però estan concebudes perquè puguin ser utilitzades de manera independent. "La intenció és posar l'aparell al servei de la ciència durant els mesos d'hivern i a la divulgació, a la tardor, primavera i estiu", explica Guerra. En aquest sentit, afegeix que volen fer formació a nens a través d'escoles, colònies però també participar en altres activitats com els crèdits de síntesi que es fan a l'ESO. De fet, algunes escoles s'han interessat per participar-hi i ja tenen la primera petició per fer un "bateig astronòmic".



Els promotors del projecte preveuen encara una segona fase que contempla la construcció d'espais polivalents per seguir fent activitats relacionades amb l'astronomia. De moment, però, no hi ha data.



Una distinció única a tot l'Estat



La inauguració de l'equipament coincideix amb la concessió al municipi de la distinció IDA, que atorga la International Dark Sky Association (IDA), una organització nord-americana fundada per astrònoms de tot el món. El segell s'atorga a aquells indrets que posseeixen un cel estrellat excepcional i lliure de contaminació lumínica. La distinció el converteix en el primer parc internacional de cel fosc de l'Estat.

