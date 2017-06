La targeta T-Dia passa a tenir una validesa de 24 hores

Aquest canvi entrarà en vigor a partir del 3 de juliol i permetrà durant aquest període fer un nombre il·limitat de viatges, d'una a sis zones tarifàries. Es tracta d'una targeta pensada per a turistes o viatgers ocasionals que hagin de fer múltiples viatges per la xarxa de transport públic de Barcelona, ja que integra el metro, els Ferrocarrils, les Rodalies i el Tramvia, a més del bus urbà, metropolità i interurbà. La validesa que tenia fins ara, el dia natural i fins a la finalització del servei, ocasionava una limitació al viatger segons el moment del dia en què el comencés a utilitzar.

ACN Barcelona .- La targeta T-Dia passarà a tenir una validesa de 24 hores de de la primera validesa i no fins que acabi la jornada.

Durant el 2016, es van vendre 180.000 títols, pensats per a turistes o viatgers ocasionals. Fins ara, la validesa d'aquesta targeta finalitzava en acabar la jornada.

