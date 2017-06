Informació Dimarts, 27 de juny de 2017, a les 14:45 h Carregant Carregant



L'organització defensa que la sanció és un "precedent important" per combatre els "comportaments anti-competència" en el mercat digital.

ACN Brussel·les .- L'Associació Europea de Consumidors (BEUC) considera que la multa de 2.420 milions d'euros contra Google és una "victòria" pels consumidors i la innovació. En un comunicat, la seva directora, Monique Goyens, ha destacat que la decisió "canvia les regles del joc" i suposa un "precedent important" per combatre els "comportaments anti-competència" en el mercat digital. "La CE va confirmar que el que els consumidors no veuen el que és més rellevant per a ells en el cercador més important del món, sinó el que és més rellevant per a Google", ha lamentat Goyens. "Ara hem de veure canvis de debò en les pràctiques de l'empresa", ha avisat.



"Avui, els consumidors i la innovació guanyen. El comportament anti-competència de Google perjudicava la innovació perquè impedia que els consumidors coneguessin els seus rivals a través del sistema de cerca", ha indicat. La directora general del BEUC ha recordat que el model actual "perjudica als consumidors, que veuen menys opcions i, fins i tot, preus més elevats".



L'Associació Europea de Consumidors ha defensat, però, que el cas de les cerques a Google és "només la punta de l'iceberg". "La Comissió ara ha de concloure les seves altres investigacions contra Google com per exemple com utilitza el seu sistema operatiu mòbil, Android", ha afegit Goyens.



