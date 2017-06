Sostenible Dissabte, 24 de juny de 2017, a les 10:15 h Carregant Carregant







La quantitat de residus recollits ha incrementat un 60% respecte a la jornada de l’any anterior, i bona part han estat envasos de plàstic, llaunes i brics. La participació ciutadana catalana també s’ha incrementat envers l'any passat, un 30%.21 regions europees han participat a la IV iniciativa europea “ Let’s Clean Up Europe! ”, destinada a la neteja dels espais naturals, com boscos, platges, rius o rieres, i s’estima que 500.000 voluntaris han col·laborat en les més 4.600 accions de neteja.

A Catalunya, entre el 12 i el 14 de maig, unes 8.140 persones han participat en una acció voluntària de les 186 accions de neteja realitzades. La participació supera les xifres de l’edició anterior, que va ser de 6.120 voluntaris.



En aquestes 186 accions, s’ha aconseguit recollir al voltant de les 75,6 tones de residus, de les quals una bona part són envasos de plàstic, llaunes i brics (35%). En menor quantitat s’han trobat envasos de paper i cartró (3%), envasos de vidre (23%) i altres residus (39%), la majoria procedents de runes i altres residus de la construcció.

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha coordinat la campanya, celebrada a 163 municipis catalans. Les accions organitzades per administracions públiques, associacions del tercer sector ambiental, centres excursionistes, escoles i instituts, o ciutadans directament, han aconseguit netejar 40 platges, 93 trams de rius i rieres i 94 boscos i parcs naturals catalans gràcies a l’acció dels voluntaris.



Les accions de neteja donen resposta a problemes ambientals originats per abocaments incontrolats en espais naturals (boscos, rius, platges, rieres…), evitant possibles contaminacions i restaurant-ne l’habitat i el paisatge. Les actuacions també han tingut un alt potencial de sensibilització per a la ciutadania, en ser una bona oportunitat per visualitzar de forma directa l’efecte dels comportaments incívics.



Aquesta iniciativa està coordinada per la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, a través del Projecte LIFE+, del qual l’ARC n’és sòcia. L'objectiu és organitzar durant una setmana i arreu d'Europa, accions per donar a conèixer estratègies de reducció de residus i la política de la Unió Europea i dels seus Estats membres en aquesta matèria; fomentar accions sostenibles per reduir els residus; fer públiques les tasques dutes a terme pels diversos actors mitjançant exemples concrets de reducció de residus; i fer canviar el comportament quotidià dels europeus en àmbits com el consum o la producció.



Enguany, la IX Setmana Europea de la Prevenció de Residus es celebrarà del 18 al 26 de novembre de 2017 i el dia temàtic versarà sobre donar un segona vida als productes.



La IV edició de la campanya “Let’s Clean Up Europe 2017!” ha comptat amb el suport econòmic dels sistemes integrats de gestió ECOEMBES i ECOVIDRIO, de l’Associació Paisaje Limpio, de Cicloplast i de la Diputació de Barcelona.



