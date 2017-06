Dia de la Música: Font de la Pólvora acull un projecte per convertir l'afició al flamenc en sortida laboral

Novetats Dimecres, 21 de juny de 2017, a les 14:00 h Carregant Carregant



La iniciativa, impulsada per l'ajuntament de Girona, arriba a 48 joves aturats del barri de Font de la Pólvora i els ofereix formació musical, audiovisual i per fer de community manager. El projecte ocupacional compta també amb el suport del professorat de l'Escola de Música Moderna i de l' ERAM

ACN Girona .- La Mari Carmen té 17 anys, ha acabat l'ESO i no treballa. És del barri de la Font de la Pólvora de Girona i per a ella el flamenc forma part de la seva vida. Canta per afició i també forma part del cor de l'església evangelista. És una dels 48 alumnes d'un projecte ocupacional impulsat per l'Ajuntament de Girona. La meitat dels joves es formen musicalment en l'àmbit del flamenc i la rumba catalana i s'han constituït com a banda: els Flamencat. L'altra meitat, aprèn a usar càmeres i enregistra tots els assajos i també fan de community managers per donar a conèixer el grup i contractar actuacions. Ho fan amb el suport de professors de l'Escola de Música Moderna i de l'ERAM i l'acompanyament de tutors. L'objectiu és que puguin guanyar-se la vida a través de la música o, sinó, poder trobar una feina que s'ajusti al seu perfil. Quatre dels alumnes ja han signat un contracte laboral.



El centre cívic de Font de la Pólvora, un dels barris més pobres de la ciutat i de majoria d'ètnia gitana, es converteix en sala d'assaig del grup Flamencat. Està format per 24 joves d'arreu de les comarques gironines de nivells formatius diferents però amb un denominador comú: l'amor per la música.



Mentre professors de l'Escola de Música Moderna de Girona els ensenyen nocions sobre aquests dos estils musicals i assagen temes, la resta d'alumnes (24 més) aprenen a fer anar les càmeres de vídeo, documenten tot el procés i creen continguts per penjar a les xarxes socials i donar difusió al grup. L'objectiu del projecte –adreçat a joves que no treballen- és millorar la formació dels participats i també fer-los un acompanyament per aconseguir trobar una feina, ja sigui en l'àmbit musical o fora d'aquest.



Els Flamencat ja han tingut la primera actuació aprofitant la setmana de la rumba catalana i ara estan intentant tancar més concerts (tots remunerats). De fet, els joves que participen del projecte cobren petites quantitats (un màxim de 10 euros al dia o 150 euros al mes). Una de les veus del grup és la Mari Carmen, veïna del barri i que, un cop acabada l'ESO, no ha trobat feina. Canta com a afició i també al cor de l'església evangelista. Fer-ho ara davant de professors de l'Escola de Música Moderna i de tot una banda de músics és un repte per a ella. "Sempre m'ha agradat la música i això és una oportunitat per formar-me més i aprendre", afirma.



Objectiu: trobar-los una feina



La tutora del grup de flamenc, Ariadna Humbert, explica que han fet una feina per integrar diferents perfils musicals i que el resultat ha estat molt positiu. Molts d'ells són joves que han deixat d'estudiar i estan en l'impàs de trobar feina. En aquest punt, el projecte també els dona un cop de mà. De la mà de les tutories, els ajuden a elaborar un currículum i a saber com afrontar una entrevista de feina.



L'objectiu és aconseguir "insercions de qualitat" (contractes mínims de sis mesos) tant en l'àmbit de la música com en d'altres competències que tinguin els joves. En els primers mesos del projecte –que va arrencar al principis d'any- ja s'han aconseguit quatre contractes. El programa està subvencionat pel SOC i supera els 270.000 euros. Si volen rebre l'import total de la subvenció, cal que trobin feina com a mínim per al 30% dels integrants. "Els tutors ajuden els joves en temes curriculars i busquem empreses que puguin encaixar amb la seva formació", explica la coordinadora del projecte, Erica Mozo.



Per la seva banda, la regidora de Drets Socials i Treball, Sílvia Paneque, ha explicat que volen que les industries culturals siguin el vehicle per aconseguir millorar la inserció d'aquest grup de joves. De mitjana, tenen 22 anys, estudis bàsics i busquen una inserció amb estabilitat. Paneque reconeix que és un "projecte arriscat" però valora que la idea va sorgir del mateix barri de Font de la Pólvora i que ha atret joves d'altres indrets de la ciutat i de les comarques gironines.

