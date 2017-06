Tribunals Dimarts, 20 de juny de 2017, a les 13:30 h Carregant Carregant





Una denúncia presentada a Anticorrupció apunta a un suposat "enriquiment il·legal" de tipus mercantil de més de 20 milions d'euros

ACN Barcelona .- El fiscal anticorrupció de Barcelona Fernando Maldonado ha decidit obrir diligències contra Activa Mútua per gestió "fraudulenta" de diner públic. Aquesta mútua col·laboradora de la Seguretat Social, és a dir, de les que gestiona els accidents de treball, dona servei a 65.000 empreses i protegeix més de mig milió de treballadors d'arreu de l'estat espanyol. Una denúncia presentada a la fiscalia apunta a una presumpta "gestió fraudulenta de diner de l'erari públic", així com un "enriquiment il·legal" de tipus mercantil. En concret, la mútua podria haver malversat i apropiat de "fins a 1,2 milions" de fons públics i podria haver-se "enriquit il·lícitament" amb "més de 20 milions" obligant els treballadors a fer "pràctiques de captació" no permeses per la llei 35/2014. Ara el fiscal té sis mesos per decidir si presenta una querella al jutjat o arxiva la denúncia. La Inspecció de Treball del Ministeri també ha obert una investigació.



Activa Mútua és fruit d'una fusió l'any 2008 de Reddis (Reus), Matt (Tarragona), Mupa (Lleida) i Fimac (Barcelona). Com a mútua, i per tant entitat sense ànim de lucre, està obligada per llei a retornar el 80% dels excedents a la Seguretat Social, mentre que l'altre 20% el pot destinar al compte de patrimoni per pagar ajustos de tresoreria, manteniment d'equipaments o bé per reinvertir en activitats pròpies de la mútua.



Segons la denúncia, Activa Mútua hauria esquivat aquestes obligacions amb presumptes cobraments de sobresous per part del director gerent i el subdirector general, gratificacions a familiars de directius fora de la llei de pressupostos generals, lloguers de locals sense ús, suposats serveis prestats no licitats o pagament de factures a proveïdors per serveis que podrien no haver-se prestat. Tot plegat, argumenta el denunciant, per beneficiar empreses o persones relacionades amb els directius o exdirectius de la mútua.



La denúncia també recull presumptes pràctiques de captació de clients que no s'ajusten a la llei per a "l'enriquiment" mercantil de la mútua, quan la norma estableix que no pot haver-hi competència per aconseguir més treballadors procedents d'una altra mútua. Segons la denúncia, això s'aconsegueix "obligant" treballadors amb "coaccions, amenaces i acomiadaments" si no compleixen amb les ordres. És per això que l'escrit admès per la Fiscalia també recull una denúncia per un presumpte delicte contra els treballadors.



El director gerent d'Activa Mútua és Miquel Àngel Puig, que està investigat en una de les peces del cas Innova – en el qual s'analitzen contractacions irregulars en la sanitat pública- per delictes contra l'administració pública, delictes societaris, blanqueig de capitals i falsedat documental. Va ser detingut el 28 d'abril del 2015 i posteriorment posat en llibertat amb càrrecs. Se li va retirar el passaport i se li va prohibir la sortida del territori. Amb tot, ha seguit al capdavant d'una mútua que durant l'exercici del 2015 va recaptar quasi 282 milions d'euros i que, segons consta a la denúncia, genera uns "excedents anuals superiors als 20 milions d'euros en els darrers cinc anys".

