Roba bruta: Un informe evidencia que marques com H&M, Zara o Levi's compren viscosa a fàbriques contaminants

Un informe publicat per Ecologistes en Acció, assenyala diverses multinacionals de la moda per comprar viscosa a fàbriques asiàtiques que es estan abocant aigües residuals tòxiques en els rius locals i al mar a més d'exposar els seus treballadors i, població en general, a conviure amb substàncies químiques perjudicials per a la salut.

Ecologistes en Acció ha participat en l'elaboració de l'informe 'Moda bruta: la contaminació en la cadena de subministraments del tèxtil està intoxicant a la viscosa' elaborat per l'organització europea Changing Markets Foundation i en el qual ha col·laborat l'organització ecologista. En aquest informe es denuncia l'impacte mortal que suposen les deixalles de productes químics perillosos i els gasos tòxics de les fàbriques asiàtiques. A més, Changing Markets Foundation ha recollit proves en algunes zones d'Indonèsia, la Xina i l'Índia que demostren la contaminació en la producció de viscosa, substància molt utilitzada en la cadena de subministraments tèxtils.



L'estudi fa un especial incís en la relació existent entre les fàbriques contaminants i les cadenes de roba europees i nord-americanes com H & M, Zara / Inditex, ASOS, Levi 's, Tesco, United Colors of Benetton, Burton, Marks & Spencer, Asda, Dockers, Haggar, Next, Debenhams, Matalan i Van Heusen. Les marques continuen comprant a aquestes fàbriques tot i que, per exemple, tan H&M com Inditex s'han compromès a utilitzar polpa de fusta ecològica per a produir la viscosa.



Natasha Hurley, responsable de campanya de Changing Markets, declara que "aquest informe mostra que algunes de les majors marques de moda estan fent els ulls grossos a les pràctiques dubtoses dels seus proveïdors. En un moment en què la contaminació de l'aigua es veu cada vegada més com un risc empresarial, els minoristes haurien de prioritzar en els seus plans de negoci un canvi cap a models de producció més sostenibles ".



Les entitats ecologistes demanen mesures com que la producció de viscosa ha d'adoptar sistemes de cicle tancat i deixar d'abocar productes químics tòxics a l'entorn de les fàbriques com que les marques de moda han d'imposar polítiques de contaminació zero en totes les baules de la cadena de subministraments (inclosos els subministradors de matèries primeres) i realitzar auditories regulars per assegurar el seu compliment.



Ecologistes en acció apel·la als responsables polítics perquè exigeixin transparència en tota la cadena de subministraments, a més d'introduir criteris ambientals en les regulacions per al sector o reforçar les ja existents. També fa un toc d'atenció als consumidors recordant-los que han de tenir la possibilitat de comprar peces que demostrin clarament que en la seva elaboració no s'ha utilitzat viscosa contaminant.