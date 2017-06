10 punts d'assessorament energètic distribuïts per la ciutat de Barcelona

Campanyes Dilluns, 19 de juny de 2017, a les 17:30 h Carregant Carregant







Del 19 al 25 de juny se celebra la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, una campanya que pretén sensibilitzar la societat amb relació a l’estalvi, l’eficiència i la generació energètica. En el marc de La Setmana Europea de l’Energia Sostenible, diverses entitats i equipaments de Barcelona coorganitzen unes visites i activitats relacionades amb l’eficiència, l’estalvi i la sobirania energètica . Tallers que van des de com desxifrar una factura de la llum fins a com construir una petita placa solar per endur de viatge i així carregar aparells electrònics de potencia limitada. Especial atenció al recordatori dels punts d'assessorament energètic que hi ha repartits per diversos barris de la ciutat i que ofereixen atenció als usuaris perquè puguin exercir els seus drets energètics.

Un munt d'activitats s'han programat a Barcelona amb motiu de la setmana de l'Energia Sostenible, com per exemple, la que s'organitza aquest dimecres 21 de juny, a les 17 h a la Fàbrica del Sol 'Fes-te una placa solar de viatge' o com construir una petita placa solar per emportar-te-la allà on vulguis i carregar petits aparells electrònics. D'altres més enfocades a l'assessorament dels consumidors com 'Desmuntem les factures elèctriques' que es fan a diferents barris o, també la que es programa el proper 28 de juny a Sant Martí on es visitarà la promoció d'habitatge públic el barri que té una instal·lació centralitzada de calefacció i aigua calenta sanitària amb subministrament de la xarxa de calor i fred del districte 22@, a càrrec del Patronat Municipal d’Habitatge de Barcelona.



La setmana serveix també per recordar els 10 punt d'assessorament energètic que funcionen a la ciutat. Els punts són un servei de l’Ajuntament de Barcelona que ofereixen l’atenció i la intervenció necessàries perquè les persones puguin exercir els seus drets energètics, que estan recollits a la Llei 24/2015 i que obliguen les companyies a mantenir el servei si l’impagament es produeix per manca de recursos.



Hi ha deu punts d'assessorament energètic a la ciutat:



Nou Barris - Centre Cívic Zona Nord Carrer de Vallcivera, 14

Sant Andreu - Oficina de l’Habitatge de Sant Andreu Carrer de Joan Torras, 49

Nou Barris - Casal de Barri Verdum Carrer de Luz Casanova, 4

Ciutat Vella - Oficina de l’Habitatge de Ciutat Vella Plaça de Salvador Seguí, 13

l’Eixample - Oficina de l’Habitatge de l’Eixample Carrer d’Alí Bei, 13-15

Gràcia - Oficina de l’Habitatge de Gràcia Carrer de Francisco Giner, 14

Horta-Guinardó - Espai Llobregós Carrer del Llobregós, 107

les Corts i Sarrià - Sant Gervasi - Oficina de l’Habitatge de les Corts Carrer del Remei, 9

Sant Martí - Oficina de l’Habitatge de Sant Martí Rambla del Poblenou, 154

Sants-Montjuïc - Oficina de l’Habitatge de Sants Carrer d’Antoni de Capmany, 23



Horari d’atenció al públic:

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 9.00 a 14.00 hores.

Dijous, de 9.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 19.00 hores.

Més informació a www.habitatge.barcelona o trucant al 010.



Per més informació sobre els activitats de la Setmana de l'Energia Sostenible, contacteu amb:

LA FÀBRICA DEL SOL Tel. 932 564 430 lafabricadelsol@bcn.cat barcelona.cat/lafabricadelsol



A Catalunya, l’esdeveniment està organitzat per l’Institut Català d’Energia, la Diputació de Barcelona, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Girona, el Centre d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA), l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Tarragona i la Diputació de Lleida.



