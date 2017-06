Barcelona destinarà l’increment de l’impost turístic a compensar els efectes del turisme a la ciutat

Campanyes Dilluns, 19 de juny de 2017, a les 14:00 h Carregant Carregant



Barcelona rebrà amb el nou marc legal català un 50% del que es recapta a la ciutat, per sobre del 33% actual, el que pot representar uns 4 milions d’euros més a l’any. Així, l’Ajuntament anuncia que dedicarà aquest increment a projectes que compensin els efectes de l’afluència de visitants en tot el territori.



Paral·lelament, el Consistori limita l’aportació econòmica a Turisme de Barcelona provinent del que es rep de l’IEET – ara fixada en el 50% del que rep l’Ajuntament- fins a un màxim de 4’5 milions d’euros, i s’acorda amb el consorci que s’elaborarà conjuntament un Pla de treball sobre Destinació Sostenible



Barcelona destinarà l’increment del que rebrà per la recaptació de l’impost d’estades en establiments turístics (IEET) a compensar els efectes del turisme a la ciutat. Amb aquesta nova mesura, s’aprofundeix en la voluntat del Govern municipal de destinar els recursos que genera l’activitat turística a la ciutat a equilibrar-ne els efectes i millorar els espais i els serveis per a tota la ciutadania, i especialment els que es veuen sobrecarregats amb l’afluència de visitants.



S’incrementa fins al 50% l’assignació a Barcelona de l’IEET



Barcelona ha aconseguit augmentar el percentatge que rebrà de l’IEET, gràcies a les al•legacions a la Llei de Pressupostos 5/2017 de 28 de març en el seu tràmit d’aprovació aquest 2017 al Parlament de Catalunya. La nova llei estableix finalment assignar a la ciutat un 50% del que s’hi recapta, per sobre del 33% actual. Aquest nou percentatge pot representar uns 4 milions d’euros més anuals, tenint en compte que al 2016 Barcelona va rebre 7’9 milions, del total recaptat als establiments a la ciutat.



El Govern municipal gestionarà l’increment per dedicar-lo a projectes de compensació dels efectes de l’afluència de visitants distribuint-lo per tota la ciutat, prioritzant els criteris de desconcentració i potenciació de l’oferta cultural, i vinculat al desplegament del Pla Estratègic, que fixa com a objectiu principal la sostenibilitat de la destinació.



El regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom, ha remarcat que “aquest increment d’ingressos per l’impost turístic ha de retornar a la ciutat, compensant i millorant els espais amb major densitat turística i fent que els propis residents comprovin que el que es recapta als turistes es destina també a millorar els espais públics per als veïns. Així ho hem fet amb l’increment del nombre d’autobusos a la zona de platges, la rehabilitació de la plaça de la Llana o la de la Casa de les Aigües de Trinitat Nova. D’altra banda, estem treballant també perquè els programes de promoció de Turisme de Barcelona estiguin alineats amb un destinació de turisme ordenada i sostenible d’acord amb el Pla Estratègic”.



Aquesta línia d’actuació ja s’ha tingut en compte amb diversos projectes com el reforç aquest any de les línies d’autobús D20, V15 i 59, per donar resposta a l’augment de mobilitat a la zona de platges fins al setembre, o en els anomenats projectes de compensació de 2016 (finançats amb l’aportació extraordinària), com la remodelació del pas de vianants del pas sota la Muralla i la plaça de Pau Vila; la pavimentació i reordenació de mobiliari urbà a la vorera de plaça de Catalunya, entre el Portal de l’Àngel i les Rambles, o també en els projectes de descentralització i potenciació de l’oferta cultural com el pla d’ordenació turística del Turó de la Rovira (Horta-Guinardó), el projecte de la Casa de l’Aigua, a Trinitat Nova (Nou Barris), visites guiades a Sants, Hostafrancs i la Bordeta, al districte de Sants-Montjuïc, la nova programació per a l’agost al Teatre Grec, la finalització dels treballs de restauració dels murals de la capella de Sant Miquel del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, o l’inici d’activitats del Sónar Kids a Nou Barris, entre altres.



Limitació de l’aportació a Turisme de Barcelona fins a 4’5 milions



En la seva gestió de l’IEET, el Govern municipal també limita l’aportació econòmica a Turisme de Barcelona provinent del que es rep de l’IEET – ara fixada en el 50% del que es recapti – i estableix un topall fins a un màxim de 4’5 milions d’euros.



La Comissió de Govern ha aprovat aquest acord amb el consorci de Turisme de Barcelona, que estableix que l’aportació de l’Ajuntament es vinculi a l’elaboració conjunta d’un Pla de treball sobre Destinació Sostenible.



