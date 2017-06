Barcelona destinarà l’increment de l’impost turístic a compensar els efectes del turisme a la ciutat

Barcelona rebrà amb el nou marc legal català un 50% del que es recapta a la ciutat, per sobre del 33% actual, el que pot representar uns 4 milions d’euros més a l’any. Així, l’Ajuntament anuncia que dedicarà aquest increment a projectes que compensin els efectes de l’afluència de visitants en tot el territori. Paral·lelament, el Consistori limita l’aportació econòmica a Turisme de Barcelona provinent del que es rep de l’IEET – ara fixada en el 50% del que rep l’Ajuntament- fins a un màxim de 4’5 milions d’euros, i s’acorda amb el consorci que s’elaborarà conjuntament un Pla de treball sobre Destinació Sostenible

