Facua denuncia l'augment de preus de les empreses de telefonia per la fi del 'roaming'

Facua ha denunciat que les empreses de telefonia porten mesos incrementant els preus dels seus serveis per compensar la fi del 'roaming', a partir d'aquest 15 de juny. L'associació critica que molts d'aquests augments s'estan produint saltant-se la legislació de defensa dels consumidors davant "l'absoluta passivitat de les autoritats competents"

Segons la federació de consumidors Facua l'estalvi global que suposarà per als usuaris la fi del roaming a la UE serà de 0 euros i denuncia com les grans operadores porten mesos incrementant els preus de diferents serveis. L'associació critica que moltes d'aquestes pujades s'estan produint saltant-se la legislació de defensa dels consumidors, davant l'absoluta passivitat de les autoritats competents.L'organització de consumidors denuncia que es torna a repetir el que va passar fa just una dècada, quan al març de 2007 les companyies van pujar les tarifes per compensar la baixada d'ingressos que els anava a suposar l'eliminació de l'arrodoniment a l'alça amb el que cobraven complet el primer minut de les converses, tot i que les trucades duressin menys.Aquesta vegada, les operadores no han esperat que arribi la data en què no podran seguir cobrant un sobrepreu per parlar i navegar per internet des de qualsevol país de la UE. L'associació adverteix que des de fa mesos, s'apliquen increments en la tarifa per l'establiment de cada comunicació, les connexions a internet mòbil i les seves ofertes de serveis paquetitzats -veu, dades i televisió en fix i mòbil-.Brussel·les va dir que vigilaria possibles pujadesFa uns dies, la Comissió Europea (CE) va avisar els Estats membre que vigilaria qualsevol tendència a incrementar els preus nacionals de serveis de telefonia mòbil després de l'abolició dels sobrecostos per utilitzar el mòbil en itinerància. La veritat, denuncia Facua, és que a l'estat espanyol les pujades ja fa temps que han esdevingut davant de la impassibitat dels responsables de la CE i de les autoritats nacionals i autonòmiques.Els increments en les tarifes nacionals no només compensen la pèrdua d'ingressos per la fi del roaming a la UE, vigent des d'aquest 15 de juny, sinó que reportaran a les telecos un augment en els seus marges de beneficis, denúncia Facua, que reclama mesures a les autoritats competents.A banda de tot plegat, Facua està ultimant una bateria de denúncies per les desproporcionades tarifes que apliquen les operadores mòbils per l'establiment de cada comunicació, que arriba ja als 25 cèntims en la majoria de les ofertes, més del doble del que suposava aquest concepte a començaments de 2007. L'associació adverteix que les tarifes que apliquen les companyies per l'inici d'una trucada, vulnera el que estableix la normativa de protecció al consumidor, de manera que també exigirà a les administracions competents que actuïn.