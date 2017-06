Les tecnologies que canviaran el treball

Tecnologia Divendres, 16 de juny de 2017, a les 09:15 h Carregant Carregant



Si amb la revolució de les Noves Tecnologies alguna cosa canviarà, això és el treball. Alguns estudis apunten que el 65 per cent dels alumnes de primària actuals, treballaran en professions que encara no existeixen.



És per tot això que resulta interessant un recent article publicat pel diari Expansión en què s'especifica quines seran les tecnologies que més incidiran en el món laboral. Així, el text signat per Elena Arrieta nomena sis tecnologies.



- La impressió 3D té un potencial enorme en el sector industrial i és la primera tecnologia d'aquesta llista. L'exemple de Boeing és només un exemple de com afectarà aquesta tecnologia el món futur: la signatura d'aeronaus preveu produir peces de titani impreses en 3D amb un estalvi de 3 milions d'euros per avió.



- La segona de les tecnologies que canviarà el sector laboral és la 'Intel·ligència Artificial'. El seu èxit en gran part dependrà de la capacitat de poder generar una IA que interaccioni de manera natural amb la tecnologia sense necessitat humana.



- En tercer lloc, trobem la computació quàntica. De res servirà tenir grans quantitats de dades emmagatzemades sinó tenim ordinadors capaços de processar a gran velocitat. A més d'això, es farà necessari, que aquests ordinadors no només siguin d'àmbit científic o per a investigadors.



- La quarta tecnologia de la llista és la realitat virtual. Hi ha molts camps susceptibles a aquesta innovació. Des de la medicina fins a la indústria de l'entreteniment són susceptibles d'haver de moure els seus fonaments per adaptar-se a la revolució que ha de venir.



- En cinquè lloc hem de parlar dels drons. A més de ser aliats naturals del sector dels serveis de transport i correus, els avions no tripulats també podran ser utilitzats com a mètodes de control d'aigües o de persones.



- Finalment, trobem en aquesta llista l'Internet de les Coses. Encara que sempre es parli del món de la llar quan parlem d'aquesta tecnologia, la veritat és que el IOT pot canviar per complet sectors com el de la recollida d'escombraries o d'altres serveis.



