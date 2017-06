Presenten Barcelona Wink, un marketplace de serveis per a famílies visitants

Novetats Dijous, 15 de juny de 2017, a les 09:15 h Carregant Carregant



En una sola web, les famílies de turistes amb infants podran consultar, triar i reservar hotels, restaurants i tot tipus de serveis adients a la seva estada a la ciutat. La plataforma també comercialitza com a producte propi una sèrie de rutes guiades per animadores infantils que facilitaran la visita als principals punts turístics de Barcelona. Barcelona Wink , que s'està acabant de desenvolupar sota el paraigua de Barcelona Activa, ha estat guardonat com a finalista en els premis FuTurisme.

Organitzar un viatge en família quan els nens encara són petits suposa un maldecap extra a l'hora de la planificació prèvia, sobretot a una gran ciutat: trobar hotel, restaurants amb zones per a infants o dissenyar una ruta que sigui agradable per a tota la família. Facilitar la vida al turisme familiar, estranger i nacional, que planeja visitar Barcelona amb nens petits és l'origen de Barcelona Wink, un marketplace de serveis que permetrà consultar, triar i reservar en una sola web tot el necessari per tenir una estada agradable a la ciutat.



Dins d'aquests serveis, Barcelona Wink té un producte propi, unes rutes que s'han dissenyat específicament per gaudir en família i que ja s'estan començant a comercialitzar des d'una altra empresa per tenir-les ben rodades. “Són experiències guiades per una animadora amb un perfil

d'educadora infantil. Tenen un format de gimcana amb pistes i això permet que els nens puguin arribar a caminar fins a tres hores sense avorrir-se”, explica Sylvie Estrada, una de les promotores del projecte.



Des de la plataforma també incorporen constantment novetats, com un servei babysitter, gràcies a un acord amb una agència de cangurs local, o una col·laboració amb l'empresa d'aparcaments Saba per oferir una targeta multidies a les famílies que arribin a Barcelona en cotxe.



La idea de crear Barcelona Wink va néixer fa un parell d'anys i el passat mes de novembre es va acollir a la convocatòria que va obrir Barcelona Activa sobre projectes de turisme. De 60 projectes, se'n van seleccionar 20, un d'ells aquest marketplace de serveis. La feina feta des de llavors ja ha començat a donar els seus fruits, ja que Barcelona Wink ha estat distingit com a primer finalista als premis FuTurisme, un guardó dotat amb 6.000 euros.



El nucli de Barcelona Wink el formen tres dones que han unit les seves experiències professionals i personals com a mares per crear aquest nou producte destinat a turistes que visitin Barcelona en família i amb criatures. Neus Bas, que té cura de logística i gestió, Isabel Lamblin-Burguet, responsable del màrqueting i xarxes socials i Sylvie Estrada, que té al seu càrrec la gestió, organització i desenvolupament dels productes.

