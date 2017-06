Erasmus fa 30 anys i la Comissió Europea ho commemora creant una app de suport al programa

La UE celebra els 30 anys del programa Erasmus. Gràcies al programa Erasmus i al programa Erasmus+ fins ara han pogut fer estades a l'estranger 9 milions de persones. Aprofitant l'avinentesa, la Comissió vol engegar una nova aplicació mòbil del programa Erasmus+ adreçada a estudiants, alumnes de formació professional i altres que els facilitarà la participació en el programa Erasmus+.

Jean-Claude Juncker, president de la UE, argumentava en la presentació que 'cada euro que invertim en el programa Erasmus+ és una inversió en el futur dels joves i de la nostra idea d'Europa. Precisament ara que commemorem el fet que ja hagin fet un Erasmus 9 milions de persones, ens toca ser nou vegades més ambiciosos».Entre el 2014 i el 2020 el programa Erasmus+ donarà suport a més de 4 milions de persones perquè puguin estudiar, formar-se i fer activitats de voluntariat a l'estranger. A més, l'aplicació mòbil que s'ha presentat suposa una millora molt important, que orientarà estudiants, alumnes de formació professional i joves en general tot al llarg de la seva experiència Erasmus+ i en farà un programa més inclusiu i més accessible per a tothom. La Comissió s'ha compromès fermament a tirar endavant el programa d'Erasmus+ més enllà del 2020 en col·laboració amb la generació Erasmus+ per millorar-lo i fer que arribi cada vegada a un nombre més gran de joves.L'aplicació mòbil del programa Erasmus+ permetrà als participants:· fer un seguiment de la seva participació en les diferents etapes administratives abans, durant i després de la seva estada a l'estranger; amb aquesta aplicació els estudiants també podran acceptar i signar en línia els acords amb les universitats d'origen i d'acollida;· compartir consells per ajudar altres estudiants a integrar-se més ràpidament en el nou entorn local que hagin triat;· millorar les seves competències lingüístiques mitjançant un enllaç directe a la plataforma de suport lingüístic en línia d'Erasmus+ , que ofereix cursos en línia i assessorament interactiu en directe.La primera versió de l'aplicació ja està disponible per a iOS i Android i s'anirà ampliant i actualitzant perquè la puguin fer servir cada cop més participants i anar cobrint totes les necessitats futures de la generació Erasmus+.