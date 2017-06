L'ocu publica una comparativa de les diferents marques d'aigua envasada del mercat

A l'hora de triar quina aigua mineral s'ajusta més a les nostres necessitats, bé siguin dietètiques, saludables o valorades ambientalment, és important que tinguem present les pautes del seu etiquetatge. L'organització de consumidors i usuaris OCU ha publicat una taula comparativa on es tenen en compte valors que poden ser del nostre interés. A banda de les qualitats organolèptiques, la comparativa ens indica, a més, algunes dades imprescindibles en l'etiquetatge, com la informació del nom de la font d'on s'extreu, que ha d'aparèixer a l'etiqueta en una mida 1,5 vegades més gran que el nom comercial, o l'obligació d'indicar el terme municipal i la província. Es dona el cas que es comercien marques que provenen de més d'un manantial o, al contrari, fonts que subministren a diverses marques.

