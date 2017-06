Repsol, Cepsa i Disa Gas cobraran del govern espanyol per vendre butà a pèrdua

El govern espanyol pagarà 172 milions a Repsol, Cepsa i Disa Gas per fer-los vendre butà a pèrdua. Endesa en rebrà 2 més en compliment d'una sentència del Suprem sobre la revisió dels peatges d'electricitat.

ACN Madrid .- El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres treure 172 milions d'euros del Fons de Contingència per indemnitzar Repsol Butano, Cepsa Gas Licuado i Disa Gas per fer-los vendre butà a pèrdua. En concret, Cepsa rebrà 55,5 milions d'euros, Repsol 104 milions i Disa 12,1. D'aquesta manera, l'executiu encapçalat per Mariano Rajoy complirà les sentències del Tribunal Suprem i de l'Audiència Nacional que el condemnaven per aquesta qüestió. A banda, també es pagaran 2 milions d'euros a Endesa en compliment d'una sentència del Suprem sobre la revisió dels peatges d'electricitat.Les sentències conclouen que el govern va fixar als operadors de butà unes tarifes que no recullen tots els costos que suporten.