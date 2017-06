Sant Cugat estrena dos punts Bici per a l'autoreparació de bicicletes

Sant Cugat estrena dos Punt Bici del RACC, estacions d’autoreparació de bicicletes, els primers de tot Catalunya. Situats a les places Lluís Millet i del Rotary, estan equipades per a petites reparacions i tasques de manteniment d’ús lliure i gratuït.

Aquesta setmana s'ha inaugurat el primer Punt Bici, situat a la cèntrica plaça de Lluís Millet. El municipi també compta des d’ara amb un altre Punt Bici a la plaça Rotary, just a l’inici del camí de Can Borrell, via d’accés al Parc de Collserola. L’Ajuntament de Sant Cugat ha estat pioner en adherir-se a aquesta iniciativa, d’acord amb la seva aposta per la mobilitat sostenible, per promoure l’ús de la bicicleta i la intermodalitat en l’ús dels transports.Els Punt Bici són d’ús lliure i gratuït i estan equipats amb les eines necessàries perquè els usuaris puguin fer petites reparacions i tasques de manteniment a les seves bicicletes, com inflar les rodes, collar cargols, ajustar els frens, reparar una punxada o canviar les rodes. A més s’ha habilitat la pàgina web www.racc.cat/puntbici on s’explica pas a pas com fer les reparacions més freqüents.Els Punt Bici s’ubiquen en punts estratègics de les ciutats on hi ha un alt volum de trànsit de vianants, bicicletes i altres mitjans de transport públic, i tenen l’objectiu de facilitar la mobilitat ciclista i incentivar l’ús d’aquest vehicle. El RACC preveu desenvolupar una xarxa de Punts Bici a tot l’entorn de Barcelona i ja està en contacte amb diversos municipis que hi han mostrat interès.L’alcaldessa, Mercè Conesa, ha destacat que “la intermodalitat és una tendència clara en la mobilitat del futur. A Sant Cugat hem fet, fa temps, una aposta clara per la mobilitat sostenible. Som ciutat verda amb un entorn urbà de qualitat i això passa per una mobilitat sostenible on la el foment de la bicicleta és clara: volem doblar el número de quilòmetres de carrils bici, tenim una xarxa d’aparcaments segurs i ara hi sumem aquests punts d’autoreparació”.El desplegament de la xarxa de Punts Bici és una iniciativa impulsada des del Laboratori de Serveis a la Mobilitat del RACC, la nova àrea d’innovació que investiga i dissenya serveis relacionats amb la nova mobilitat.