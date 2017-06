Ametller Origen entra a la cadena de restauració Green Vita

Ametller Origen adquireix el 85% de la cadena de restauració Green Vita. L'objectiu és obrir deu restaurants de la marca cada any a partir del 2018.

ACN Barcelona .- El Grup Ametller Origen ha anunciat la compra del 85% de la cadena de restaurants healthy Green Vita , propietat de la família Subirats. El 15% restant de la propietat està en mans de Joan Manel Gili, exdirector general d'Udon i Lizarran, i Dunia Moreno, exdirectora de màrqueting d’Unilever.Green Vita és un model de restaurants saludables que ofereixen amanides al gust, verdures i hortalisses a la brasa, proteïnes vegetal, carn blanca i peix a la brasa, cuina al vapor o sucs naturals, entre d'altres, amb el denominador comú d'utilitzar productes de proximitat.El Grup Ametller Origen ha vist en Green Vita un partner clau a l’hora de treballar per una alimentació saludable i al mateix temps, un nou canal per fer arribar els seus productes, i proveir aquests restaurants de fruites i verdures de la seva pròpia producció.El model de creixement serà mixt, entre locals propis i franquícies. Actualment disposen de dos restaurants, un al centre comercial Diagonal Mar de Barcelona i l'altre al The Style Outlet de Viladecans.