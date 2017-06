Programa pilot de gestió sostenible a 6 escoles de Sabadell

Campanyes Dijous, 8 de juny de 2017, a les 10:00 h Carregant Carregant



El nou projecte Agenda 21 Escolar Plus de Sabadell ha introduït aquest curs 50 hores d’assessorament ambiental a 6 centres de la ciutat. Els centres participants són l'Andreu Castells, Catalunya, Concòrdia, Joaquim Blume, Martí i Pol, i Pau Casals. El resultat és que els centres han estalviat més del 4% en el consum d’electricitat –cosa que representa reduir la factura en més de 200 euros mensuals– i un reciclatge integral dels centres. La reducció del consum s’ha aconseguit instal·lant gomets als interruptors, regletes, endolls programables, entre altres mesures.

Pel que fa al consum d’aigua, s'han implantat 136 volumètrics i 80 airejadors. En aquest cas, l’estalvi ha estat de l’1,5% del consum dels 6 centres respecte a la mitjana dels darrers 3 anys. Això significa 105 m3 d'aigua estalviats.



En l’àmbit dels residus, s'han retirat 131 contenidors o papereres de rebuig i s’han homogeneïtzat els recorreguts i el sistema de recollida. Les actuacions es van fer després d'una ecoauditoria realitzada amb suport d'una empresa especialitzada en gestió ambiental i reforç pedagògic en temes de sostenibilitat.



L'Agenda 21 Escolar Plus de Sabadell és un programa de reforç de la gestió ambiental dels centres educatius de primària, orientat a l'eficiència en la gestió dels recursos públics: aigua, energia i residus. Treballa pedagògicament els protocols i mecanismes d'estalvi i les bones pràctiques ambientals: recollida selectiva, consum energètic, compra de paper d'oficina amb distintiu ambiental, entre altres.



El regidor d’Educació i Sostenibilitat, Joan Berlanga, ha destacat que 'la gestió ambiental dels centres escolars és un repte i una responsabilitat que cal que assumim des de l’administració i ho fem donant el nostre suport als professionals que hi treballen”. També ha afirmat que l’escola ha de ser l’espai de referència d’educació ambiental per als ciutadans de futur”.



El programa ofereix inversions en espècie o serveis per valor de 2.000 euros de mitjana per centre, el suport extern de personal durant 50 hores anuals i el treball conjunt amb els responsables del menjador, l’AMPA i el personal de neteja.



Per al proper curs es preveu que s’hi incorporin 8 centres més i que uns altres 10 ho facin el curs 2018-2019. A finals del curs 2019-2020 totes les escoles de la ciutat en podrien formar part.



