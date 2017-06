La recaptació de l'impost de CO2 s'hauria de destinar a ajudar els conductors afectats, segons el RACC

Queixes Divendres, 9 de juny de 2017, a les 09:45 h Carregant Carregant



El RACC demana que la recaptació de l'impost de CO2 dels vehicles es destini a ajudes econòmiques pels usuaris afectats L'entitat reclama una única norma per a tots els usuaris després de les dues mesures anunciades per la Generalitat i l'AMB

Fotografia: Albert Vilchez a Flickr







ACN Barcelona .- El RACC ha demanat que la recaptació del nou impost sobre emissions de CO2 dels vehicles privats es destini a ajudar econòmicament els usuaris afectats perquè puguin canviar el seu vehicle dièsel antic per un de més net que disposi d'etiqueta ambiental. L'entitat apunta que el canvi a vehicles nets pot suposar un elevat cost d’adaptació pels usuaris afectats per les restriccions i això, segons afegeix, és "imprescindible" una compensació estable i la implantació d’avantatges impositius que beneficiïn els usuaris que contaminen menys. Així mateix, el RACC ha reclamat que s'estableixi una única norma per a tots els usuaris en comptes de les dues mesures anunciades per la Generalitat i l'Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB) "que no coincideixen en res".



Aquestes són algunes propostes que el RACC ha presentat a la Generalitat i l'Àrea metropolitana de Barcelona després d'analitzar les mesures anunciades per les dues administracions. L'entitat assenyala que la manca de coordinació entre el programa de mesures estructurals de la Generalitat i l’AMB genera "confusió" entre els usuaris, ja que les dues normatives difereixen sobre quins són els vehicles afectats, el moment d’aplicació de les mesures i l’àmbit geogràfic d’aplicació, a més de no especificar si hi haurà vehicles o usuaris exempts a la normativa.



No obstant, l'entitat subratlla que prefereix aplicar inicialment els criteris aprovats per la Generalitat, és a dir, les restriccions a vehicles anteriors al 1997 i anar ampliant el veto progressivament en funció del volum de partícules de diòxid de carboni (CO2) que emetin. "Això garanteix que no quedaran afectats més usuaris que els necessaris per assolir uns nivells de qualitat de l’aire que compleixin la normativa europea", afirma l'entitat.



El RACC també proposa implementar les mesures amb suficient antelació per als usuaris "de forma coordinada i en un àmbit territorial únic". Així mateix, planteja incloure dins les mesures als vehicles pesants més contaminants ja que, segons diu, aquests vehicles quan són antics són més contaminants que cotxes i furgonetes. Altres propostes del RACC són limitar les restriccions a les hores de màxima mobilitat, deixar exempts de les restriccions els vehicles d’alta ocupació, així com els vehicles de persones amb mobilitat reduïda i dels serveis d’emergències, establir les tarifes d’estacionament en zona regulada en funció del potencial contaminant dels vehicles i incrementar les freqüències de pas als trens de Rodalies, així com reduir el preu dels bitllets.

