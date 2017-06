Una planta que tracta la sal d'alta puresa provinent de les mines de Súria

ACN Sant Fruitós de Bages .- El grup ICL Iberia i l'empresa holandesa AkzoNobel han oficialitzat la posada en marxa de la producció a la nova planta que han creat conjuntament a Sant Fruitós de Bages. Amb el nom de Sal Vesta Iberia S.L., es tracta d'una instal·lació que donarà feina a una vintena de persones i es dedicarà a l'embalatge i a la producció i comercialització de sal d'alta puresa destinada a l'alimentació humana i animal i també al tractament d'aigües. La sal tindrà un puresa "de com a mínim el 99,95%" i "s'exportarà a la resta del món gràcies a la col·laboració amb AkzoNobel".El conseller delegat d'ICl Iberia a Súria i Sallent, Carles Aleman, ha explicat que es tracta d'un projecte sobre el qual fa molts anys que s'hi està treballant i suposa una "peça més en el camí cap a la mineria sostenible". Segons Aleman, la nova planta de Sant Fruitós de Bages permet "donar més valor al subsòl del Bages i ampliar la gamma de productes". El responsable de l'empresa minera ha detallat que a la nova planta es tractarà una part de la sal vacuum –d'alta puresa- provinent de les mines de Súria. En concret, la planta iniciarà la seva producció amb un volum de 150.000 tones anuals.La nova planta que s'ha posat en marxa forma part del Pla Phoenix d'ICL. En aquests moments l'empresa ja ha posat en marxa la primera planta de cristal·lització amb una capacitat anual de 750.000 tones de producció de sal vacuum i 25.000 tones de potassa blanca d'alta qualitat. Segons informa el grup ICL Iberia, les dues plantes, juntament amb les noves instal·lacions de Sal Vesta, "posen de relleu la voluntat d'avançar amb pas ferm cap a l'economia circular i la mineria sostenible aprofitant tots els productes que s'extreuen del subsòl". Està previst que el projecte iniciat a Súria permeti estalviar-se el trasllat de 800.000 tones de sal al dipòsit salí del Cogulló.

Entra en funcionament a Sant Fruitós de Bages la planta que tracta la sal d'alta puresa provinent de les mines de Súria. El projecte ha suposat una inversió de 7,4 MEUR i les instal·lacions tindran capacitat per produir 300.000 tones de sal cada any

×

: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació