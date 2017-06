Tots els vins i caves Sumarroca seran ecològics a partir de 2020

La bodega del Penedés aposta per la producció ecològica i va iniciar el procés ara fa dos anys, segons explica el diari Expansión . La verema de 2017 serà la que culminarà el procés i les anyades de vi més jove es començaran a comercialitzar a partir del 2018. A partir de 2020 els responsables del celler preveuen ja poder oferir tota la producció ecològica.El celler familiar que es va instal·lar al Penedès a principis dels 80 i que provenia de la població de Llimiana del Pallars Jussà, també està comercialitzant el cava anomenat True Colors, un brut amb destí al col·lectiu LGTBI dels països escandinaus.La companyia ha anunciat que ha augmentat les exportacions, mentre que al 2016 van suposar més de 1,8 milions de la facturació total de l'empresa, per el 2017 preveu que aquesta xifra augmenti en un 20%.

