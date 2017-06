El sector turístic explora l'aliança amb l'audiovisual i les noves tecnologies per captar nous públics

Tecnologia Dilluns, 5 de juny de 2017, a les 18:30 h Carregant Carregant



El congrés Terres Lab, dins del festival de cinema turístic Terres Catalunya, presenta experiències destinades a integrar videojocs o realitat virtual en la promoció

ACN Tortosa .- En un futur no massa llunyà, visitar espais del delta de l'Ebre, del massís del Port o escenaris de la batalla de l'Ebre es podrà fer còmodament a través de dispositius de realitat virtual o jugant amb un videojoc. Són nous instruments que el sector turístic té ja pràcticament a l'abast per difondre les seves estratègies promocionals i atreure al territori a un públic molt més ampli que l'actual. Aquest és una de les "sinergies" que vol explorar el congrés terres LAB, dins del festival de cinema turístic terres Catalunya que se celebra fins aquest divendres a Tortosa. Al marge de les 98 projeccions previstes, el certamen esperona, des de l'àmbit acadèmic i empresarial, la formació de noves aliances interdisciplinar que permetin el sector turístic obrir-se camí a través de les noves tecnologies i el món de l'audiovisual, i viceversa.

Un passeig pels carrers de la Barcelona de Josep Puig i Cadafalch, un videojoc que abunda sobre una suposada rivalitat amb Antoni Gaudí, una visita de 360 graus al cafè dels Quatre Gats o l'accés virtual en 3D a les seves principals obres de l'arquitecte modernista català. Són algunes de les aplicacions creades per alumnes del grau de Creació Artística per a Videojocs de l'Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI), un centre adscrit a la Universitat de Barcelona, han creat, dins de l'assignatura d'Art Modern. Aquest dijous les que han presentat al congrés terres LAB i serviran per promocionar l'Any Puig i Cadafalch.



No es tracta només, doncs, d'una forma de "'gamificar' el camp educatiu", d'aplicar el concepte del videojoc a l'expressió artística i a la cultura en general, segons apunta la coordinadora del grau Teresa Vidal. La creació de videojocs i realitat virtual, les noves tecnologies en general, poden ajudar a obrir la porta d'innombrables aplicacions en l'àmbit de la promoció turística, oferint una nova forma d'entendre del patrimoni per poder arribar a nous tipus de públic. "La realitat virtual, la visió de 360 graus, el fet de ser primera persona i avançar en la descoberta del turisme o nous sectors: aquí hi ha molt de camp per fer i pot ser molt bona font d'atracció per a públics que no estan molt habituats a visitar museus però sí a jugar a videojocs. Es troben amb entorns similars però són culturals i turístics", abunda la coordinadora del grau.



Tot i que l'experiència dels alumnes de l'ENTI s'aplica, essencialment, a monuments, espais tancats o acotats, Vidal creu és també perfectament aplicable a "altres entorns oberts", com espais naturals o recorreguts a l'aire lliure, si bé la seva plasmació podria requerir una ingent tasca de modelització prèvia. "Podríem pensar en un videojoc que simula un mapa amb el qual puguis recórrer un parc natural i veure els elements més significatius. Integrar el naturisme és un camp innovador", afegeix. Es tracta, doncs, de "construir l'entorn" per jugar però, al mateix temps, per descobrir. Aquesta és una de les claus que els futurs professionals de la creació de videojocs comencen a entreveure com a sortida laboral fecunda. "El sector turístic té futur", conclou.



"L'efecte wow"



El coordinador de terres LAB i director del Laboratori de Patrimoni, Turisme Cultural i Creativitat de la Universitat de Barcelona (LABPATC), Jordi Treserras, n'està plenament convençut. "És una aliança molt important la producció audiovisual o els videojocs", subratlla, tot emfasitzant el poder de captació que els elements que s'hi plasmen o representen, incloent la gastronomia o altres activitats. "Hi ha gent que vol anar als llocs de la pel·lícula, comprar la roba de la pel·lícula, hi ha línies de disseny que es mantenen perquè hi ha públic", precisa. Aconseguir aquest objectiu a partir de l'audiovisual o els videojocs depèn, en bona mesura, de la capacitat de generar el que els experts han definit com "l'efecte wow", captar l'atenció del públic.



En aquest context, posa l'exemple del fenomen 'Pokemon Go' per ajudar entendre com unes noves tecnologies que, segons els experts, fomenten en molts casos l'aïllament social, poden ajudar també a descobrir, sortir i visitar nous espais. "Fins i tot el Museu Metropolità de Nova York o el MOMA van incorporar els seus espais. Molta gent no era públic però anaven a caçar Pokémons en un moment determinat. Els gimnasos o les parades estaven en llocs emblemàtics. Com es pot fer una acció que hagi portat a molts jugadors a aixecar-se del sofà per anar a caçar Pokémons?", ha apuntat. Com aconseguir aquest "efecte wow"? "El pots fer amb innovació, amb creativitat, les produccions audiovisuals i les tecnologies juguen aquest paper clau", respon. En aquest context, resulta important fomentar sinergies i treballar des de la interdisciplinarietat, remarca.



Organitzat en el marc però de forma paral·lela a la primera edició del festival de cinema turístic Terres Catalunya, el congrés terres LAB vol anar més enllà, com a fòrum professional i acadèmic, de la necessitat de teoritzar i presentar estudis sobre la vinculació del turisme amb el món de la producció audiovisual i les noves tecnologies. Vol també explicar fenòmens concrets que es perfilen com a estratègics per al futur del sector. "Com les marques i les destinacions poden fer coproduccions, aspectes que no es tractaven. Incorporar altres formats, com programes televisius que es fan a determinades destinacions", exemplifica Treserras. Partint, assegura, d'un bon nivell de col·laboració entre iniciativa pública, privada i les universitats, l'objectiu a la llarga és encara més ambiciós: atreure institucions acadèmiques internacionals i "convertir les Terres de l'Ebre en un espai de laboratori".



