El TC dona la raó al Govern i anul·la la prohibició de l'autoconsum compartit

Dissabte, 3 de juny de 2017, a les 20:15 h



La Generalitat havia presentat un conflicte positiu de competència contra el reial decret estatal 900/2015 pel qual es prohibia que diferents consumidors poguessin constituir una xarxa interior i connectar-la a un generador amb l'objectiu de compartir el consum generat.

ACN Barcelona .- El Govern ha valorat positivament la decisió del Tribunal Constitucional (TC) d'anul·lar la prohibició de l'autoconsum d'electricitat compartit. La Generalitat havia presentat un conflicte positiu de competència contra el reial decret estatal 900/2015, que prohibia que diferents consumidors poguessin constituir una xarxa interior i connectar-la a un generador, de manera que se subministressin la seva pròpia energia i la consumissin de manera col·legiada. A banda d'envair competències, el Govern considerava que el RD suposava "un fre per al desenvolupament de l’autoconsum, ja que perjudica la viabilitat de molts projectes i desincentiva l’interès dels ciutadans en aquesta modalitat descentralitzada de producció d’electricitat". A banda, la Generalitat afirmava que el decret 900/2015 "dificulta la consecució dels objectius d’eficiència energètica i ambientals establerts en diferents directives europees de cara a l’any 2020".



L'executiu català defensava en el seu recurs davant del TC que "compartir l’energia generada a partir de fonts renovables incrementa l’eficiència energètica dels edificis, contribueix a reduir la dependència dels combustibles fòssils i obre la porta a un nou ventall de models d’activitat econòmica". La sentència ha avalat la postura de la Generalitat i també li atribueix la gestió del registre d’autoconsum d’energia, que té com a missió el control i seguiment dels consumidors de les diferents modalitats d’autoconsum. De fet, el RD 900/2015 establia que aquesta labor l’havia d’executar el govern central. Segons el Govern, la sentència del TC "referma l'aposta per un nou model energètic més democràtic, descentralitzat i sostenible, que posi el ciutadà al centre i que funcioni a partir de les energies renovables i l’eficiència energètica".



Els responsables de la Generalitat conclouen que "a més, també posa en valor la labor de la Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic de Catalunya, que té per objectiu reduir les traves jurídiques, administratives i econòmiques per a aquesta modalitat de generació i consum d’energia renovable".

