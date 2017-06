L'Institut Català de Finances i la CE creen la línia ICF Eurocrèdit per a pimes

La línia oferirà préstecs en condicions preferents per a circulant i/o inversió per a projectes de creixement, penetració de nous mercats o desenvolupament d'empreses ja existents. El nou instrument de finançament estarà cofinançat al 50% per l'ICF i el fons FEDER de la UE





L'Institut Català de Finances (ICF) i la Comissió Europea han presentat, en el marc del saló BIZBARCELONA, "ICF Eurocrèdit" una nova línia de finançament de 184 milions d'euros, cofinançats al 50% amb recursos de l'entitat financera pública catalana i fons europeus a través del programa FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional), en el marc del programa operatiu 2014-2020.L'objectiu d'aquest nou instrument és facilitar el finançament a les petites i mitjanes empreses mitjançant préstecs amb condicions preferents, per a projectes de creixement, circulant per enfortir les activitats generals de l'empresa, nous projectes o penetració de nous mercats o desenvolupaments d'empreses ja existents.Els destinataris d'ICF Eurocrèdit són petites i mitjanes empreses d'entre 10 i 250 treballadors, amb una facturació d'entre 2 i 50 milions d'euros o un balanç d'entre 2 i 43 milions d'euros. La nova línia ofereix d'una banda préstecs per a circulant i/o inversió entre 100.000 euros i 2 milions d'euros, cobrint fins al 70% del projecte, a un termini de 2 a 5 anys –amb un any de carència inclòs-, i un interès d'Euribor a 12 mesos, més un diferencial a partir de l'1%; d'altra banda, les pimes interessades també podran accedir a préstecs per a inversió entre 150.000 euros a 2,5 milions d'euros, finançant fins al 70% del projecte, per un període de 5 a 15 anys – fins a 2 anys de carència inclosos- i amb un interès d'euríbor a 12 mesos, més un diferencial a partir de l'1%.La línia de finançament es nodrirà amb recursos que rebrà Catalunya procedents dels fons FEDER de l'actual programa operatiu (2014-2020). Durant aquests set anys, Catalunya rebrà un total de 868,4 milions, xifra que representa un 68,1% més dels recursos rebuts durant el període de programació anterior (2007-2013).Per a més informació sobre la nova línia "ICF Eurocrèdit", es pot consultar la web de l' ICF