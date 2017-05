Una avaria impedeix a més de 200 farmàcies dispensar medicaments a través de la recepta electrònica

Tecnologia Dimecres, 31 de maig de 2017, a les 13:30 h Carregant Carregant



La incidència continua oberta des de fa més de 24 hores tot i que els usuaris tenen l'accés garantit a la seva medicació

ACN Barcelona.-Una avaria impedeix a un total de 204 farmàcies de tot Catalunya dispensar medicaments a través de la recepta electrònica per una avaria localitzada a un dels equips del Centre de Processament de Dades de Telefònica que causa problemes de connectivitat. Segons ha informat el Col·legi de Farmacèutics, els usuaris tenen l'accés a la medicació garantit gràcies a l'amplia xarxa de farmàcies i pel fet que no es tracta d'una avaria generalitzada. El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya està en contacte amb la companyia des que es va conèixer la incidència i ha reclamat una solució als més alts nivells. Telefonica, per la seva banda, ha assegurat que la incidència quedaria resolta al llarg de la jornada d'avui.



Mentrestant, el Col·legi ha informat que les farmàcies de Catalunya estan un procés de migració de proveïdor, concretament cap a Vodafone, tot i que ha desvinculat l'avaria d'aquest fet, ja que altres que encara continuen amb Telefonica no han patit cap incidència. És per això que les farmàcies que ja han culminat la migració no s'han vist afectades.

