Acord per implantar el Mercat Únic Digital

El Parlament Europeu, el Consell i la Comissió Europea han assolit un acord polític sobre la iniciativa WiFi4UE i el seu finançament, que servirà per instal·lar wifi gratuït a espais públics de tot Europa, com ara places, parcs o hospitals. La iniciativa WiFi4UE permetrà que pels volts del 2020 totes les ciutats i localitats europees disposin d'accés gratuït a Internet sense fil als principals centres de la vida pública.

'L'objectiu de l'estratègia per crear un mercat únic digital és que tot Europa estigui connectada i que tothom tingui accés a xarxes digitals d'alta qualitat. La iniciativa WiFi4UE millorarà la connectivitat especialment allà on l'accés a Internet és més limitat. La iniciativa WiFi4UE és un primer pas, però encara queda molt a fer per disposar d'una connectivitat d'alta velocitat a tot el territori: millorar la coordinació de l'espectre a tot Europa i fomentar la inversió en les xarxes d'alta capacitat que Europa necessita', ha declarat el responsable de la cartera de Mercat Únic Digital, Andrus Ansip, en la presentació del projecte.L'acord polític inclou el compromís de les tres institucions per destinar 120 milions d'euros a l'adquisició d'equips que permetin oferir wifi públic i gratuït al voltant de 7.000 municipis de tot Europa. Actualment s'està negociant aquest pressupost en el marc de la revisió del programa marc financer pluriannual. Les administracions locals podran demanar finançament un cop s'hagi pres una decisió sobre el finançament.Concretament, les administracions públiques locals (municipis o mancomunitats de municipis) que vulguin oferir wifi en espais on encara no hi hagi cap oferta pública o privada d'aquesta mena podran demanar finançament mitjançant la petició d'un ajut en forma de val, que servirà per comprar i instal·lar els equipaments de connexió sense fil més avançats, i les administracions locals només hauran de córrer amb les despeses de la connexió.La iniciativa WiFi4UE forma part de l'ambiciosa revisió de la normativa europea sobre telecomunicacions, que inclou mesures per donar resposta a les necessitats cada vegada més grans de connectivitat dels europeus i per impulsar la competitivitat europea.En el procés per arribar aquí, la UE ha conclòs acords bàsics per posar fi a les tarifes de la itinerància a partir del 15 de juny del 2017, que ja no haurà de pagar qui es desplaci dins de la UE, per permetre la portabilitat de continguts, que farà possible que a partir del 2018 els europeus puguin viatjar amb les pel·lícules, la música, els vídeojocs o els llibres electrònics a què s'hagin subscrit en el seu país i que tinguin en els seus dispositius, o per desplegar la banda de 700 MHz, que permetrà desenvolupar el 5G i nous serveis en línia. La resta de propostes està en fase de negociació en el Parlament Europeu i en el Consell.