Sabadell acull la primera edició del Decatló Emprenedor

El projecte Oportunitat del Club Segle XXI aterra al Vallés Occidental al 26 de juny per oferir als joves que es troben en situació d’atur la possibilitat d’engegar una idea de negoci acompanyats per docents, mentors de primer nivell i Business Angels. Un interessant programa de foment de l’emprenedoria que ofereix als participants formació i assessorament individualitzat. El projecte ha dissenyat 10 reptes que conformen el Decatló de l'Emprenedor.



El Club Segle XXI ha dissenyat 10 reptes que conformen el Decatló Emprenedor. Mitjançant la seva superació els participants aniran recorrent els diferents passos necessaris per a crear una empresa. Incorporant com a valor afegit i trencador la inclusió de la gestió de la diversitat com a fet imprescindible per a tenir èxit en la creació d’empreses.



El projecte es dirigeix a joves amb diversos nivells d’estudis i països d’origen, està obert a la participació de nois i noies que no hagin assolit l’ESO com també a joves amb estudis universitaris complerts, tant catalans com d’origen immigrant, amb la voluntat de crear sinèrgies i equips emprenedors diversos entre aquests col·lectius.



La formació es farà a la Seu de la Delegació de PIMEC a Sabadell en col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental i altres entitats com la Fundación Iniciador, Talengo, CEIEFI i la Associació d’Empreses Xineses de Catalunya.



